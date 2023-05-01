عربي
https://sputnikarabic.ae/20230501/إيران-تقول-إنها-ليست-مكتوفة-الأيدي-أينما-تعرضت-مصالحها-للتهديد-1076527704.html
إيران تقول إنها ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد
إيران تقول إنها ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد
أكد وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "طهران ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد من قبل أي طرف كان". 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:54+0000
2023-05-01T14:54+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على استيلاء أمريكا على شحنة نفط إيرانية واحتجاز ناقلة نفط تابعة لأمريكا من قبل إيران، قائلا: "حيثما كانت المصالح الوطنية الإيرانية مهددة من أي جانب، أثبتت إيران وأظهرت أنها ليست مكتوفة الأيدي وأقل إجراء يمكن اتخاذه هو الإجراء المضاد والمتناسب مع ذلك"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف كنعاني: "نحن لم ولن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا الوطنية وحقوق مواطنينا أينما تعرضوا للاعتداء من أي طرف كان وسنتصرف بكل قوتنا".وأعلنت إيران، الخميس الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية الليلة الماضية في مياه الخليج، مما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين من أفراد طاقم السفينة الإيرانية.وأضافت أن البحرية الإيرانية رصدت السفينة في خليج عمان، حيث قامت باعتراضها ومصادرتها لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة، كما لفتت إلى أن الناقلة المجهولة حاولت الهروب عبر إطفاء أجهزة التتبع وذلك خلافا لقوانين الملاحة.يأتي ذلك بعدما أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران "احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان".وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم "Advantage Sweet"، مشيرًا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز"، كما دعت إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط".وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت، إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230428/عناصر-البحرية-الإيرانية-يحتجزون-سفينة-في-خليج-عمان-فيديو-1076432054.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/الجيش-الإيراني-يعلن-ضبط-سفينة-تحمل-أسلحة-أمريكية-في-الخليج-1073823753.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تقول إنها ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد

14:54 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
أكد وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "طهران ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد من قبل أي طرف كان".
وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على استيلاء أمريكا على شحنة نفط إيرانية واحتجاز ناقلة نفط تابعة لأمريكا من قبل إيران، قائلا: "حيثما كانت المصالح الوطنية الإيرانية مهددة من أي جانب، أثبتت إيران وأظهرت أنها ليست مكتوفة الأيدي وأقل إجراء يمكن اتخاذه هو الإجراء المضاد والمتناسب مع ذلك"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف كنعاني: "نحن لم ولن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا الوطنية وحقوق مواطنينا أينما تعرضوا للاعتداء من أي طرف كان وسنتصرف بكل قوتنا".
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
عناصر البحرية الإيرانية يحتجزون سفينة في خليج عمان... فيديو
28 أبريل, 16:14 GMT
وأعلنت إيران، الخميس الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية الليلة الماضية في مياه الخليج، مما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين من أفراد طاقم السفينة الإيرانية.
وأضافت أن البحرية الإيرانية رصدت السفينة في خليج عمان، حيث قامت باعتراضها ومصادرتها لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة، كما لفتت إلى أن الناقلة المجهولة حاولت الهروب عبر إطفاء أجهزة التتبع وذلك خلافا لقوانين الملاحة.
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
الجيش الإيراني يعلن ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج
21 فبراير, 11:36 GMT
يأتي ذلك بعدما أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران "احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان".
وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم "Advantage Sweet"، مشيرًا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز"، كما دعت إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط".
وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت، إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала