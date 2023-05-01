https://sputnikarabic.ae/20230501/إيران-تقول-إنها-ليست-مكتوفة-الأيدي-أينما-تعرضت-مصالحها-للتهديد-1076527704.html

إيران تقول إنها ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد

إيران تقول إنها ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد

أكد وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "طهران ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد من قبل أي طرف كان". 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T14:54+0000

2023-05-01T14:54+0000

2023-05-01T14:54+0000

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وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على استيلاء أمريكا على شحنة نفط إيرانية واحتجاز ناقلة نفط تابعة لأمريكا من قبل إيران، قائلا: "حيثما كانت المصالح الوطنية الإيرانية مهددة من أي جانب، أثبتت إيران وأظهرت أنها ليست مكتوفة الأيدي وأقل إجراء يمكن اتخاذه هو الإجراء المضاد والمتناسب مع ذلك"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف كنعاني: "نحن لم ولن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا الوطنية وحقوق مواطنينا أينما تعرضوا للاعتداء من أي طرف كان وسنتصرف بكل قوتنا".وأعلنت إيران، الخميس الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية الليلة الماضية في مياه الخليج، مما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين من أفراد طاقم السفينة الإيرانية.وأضافت أن البحرية الإيرانية رصدت السفينة في خليج عمان، حيث قامت باعتراضها ومصادرتها لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة، كما لفتت إلى أن الناقلة المجهولة حاولت الهروب عبر إطفاء أجهزة التتبع وذلك خلافا لقوانين الملاحة.يأتي ذلك بعدما أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران "احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان".وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم "Advantage Sweet"، مشيرًا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز"، كما دعت إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط".وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت، إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230428/عناصر-البحرية-الإيرانية-يحتجزون-سفينة-في-خليج-عمان-فيديو-1076432054.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/الجيش-الإيراني-يعلن-ضبط-سفينة-تحمل-أسلحة-أمريكية-في-الخليج-1073823753.html

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