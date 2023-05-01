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اتهامات أمريكية لمواطن روسي بتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني
اتهامات أمريكية لمواطن روسي بتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني
اتهمت الولايات المتحدة مواطنا روسيا "بغسل الأموال وتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني". 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T18:03+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووفق بيان لها اليوم الاثنين، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لمواطن روسي "بغسل الأموال وتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني".وقال البيان: "فيليكس ميدفيديف وجهت إليه تهمة تشغيل أموال غير مرخصة لتحويل الأعمال و39 تهمة بغسل أموال"، فيما قال المدعي الأمريكي ريان بوكانان إن "ميدفيديف قد استخدم النظام المصرفي الأمريكي لتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني".وأوضحت الوزارة الأمريكية أن المواطن الروسي، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا ويقيم في ولاية جورجيا الأمريكية، قام بتسجيل ثماني شركات هناك استخدمت لتحويل أكثر من 150 مليون دولار في سلسلة من 1300 معاملة.وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن المواطن قام بتحويل أموال إلى الخارج. وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام في 11 أبريل/ نيسان 2023.طالع ايضا: الخارجية الأمريكية: لن نغير نهج العقوبات المفروضة على روسيا نحو "استراتيجية سلام"
https://sputnikarabic.ae/20220324/الخارجية-الأمريكية-عقوبات-أمريكية-ضد-كيانات-وأفراد-في-روسيا-وكوريا-الشمالية-والصين-1060430752.html
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موسكو, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
موسكو, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اتهامات أمريكية لمواطن روسي بتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني

18:03 GMT 01.05.2023
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اتهمت الولايات المتحدة مواطنا روسيا "بغسل الأموال وتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني".
واشنطن - سبوتنيك. ووفق بيان لها اليوم الاثنين، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لمواطن روسي "بغسل الأموال وتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني".
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وقال البيان: "فيليكس ميدفيديف وجهت إليه تهمة تشغيل أموال غير مرخصة لتحويل الأعمال و39 تهمة بغسل أموال"، فيما قال المدعي الأمريكي ريان بوكانان إن "ميدفيديف قد استخدم النظام المصرفي الأمريكي لتحويل أكثر من 150 مليون دولار بشكل غير قانوني".

وأضاف أن "هذه الأنواع من الأعمال الإجرامية تشكل خطرا جسيما على سلامة نظامنا المالي"، حسب تعبير البيان.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن المواطن الروسي، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا ويقيم في ولاية جورجيا الأمريكية، قام بتسجيل ثماني شركات هناك استخدمت لتحويل أكثر من 150 مليون دولار في سلسلة من 1300 معاملة.

وأضافت: "تم استخدام الأموال جزئيًا، لشراء أكثر من 65 مليون دولار من سبائك الذهب في الخارج".

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن المواطن قام بتحويل أموال إلى الخارج. وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام في 11 أبريل/ نيسان 2023.
طالع ايضا: الخارجية الأمريكية: لن نغير نهج العقوبات المفروضة على روسيا نحو "استراتيجية سلام"
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