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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/البابا-فرانسيس-يدعو-أوكرانيا-إلى-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-والتخلي-عن-الهجوم-1076506662.html
البابا فرانسيس يدعو أوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتخلي عن الهجوم
البابا فرانسيس يدعو أوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتخلي عن الهجوم
قال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، اليوم الإثنين، لوكالة "سبوتنيك"، في حديثه الأخير مع البابا، إن البابا فرانسيس، مستعد لإرسال... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T08:00+0000
2023-05-01T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشار سيفاستيانوف، إلى أن "البابا فرانسيس يدعو أطراف الصراع الأوكراني إلى التخلي عن محاولات الهجوم والجلوس على طاولة المفاوضات. لا يمكن تحقيق رغبات الأطراف إلا على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة. وستؤدي المفاوضات إلى إحراز تقدم لكلا الجانبين. إنه مستعد إذا رغب الطرفان لإرسال مفاوضيه إلى كييف وموسكو في أي وقت للمساعدة في بدء عملية التفاوض".وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "روسيا على استعداد للانخراط في حوار مع البابا".وأشارسيفاستيانوف إلى أن البابا فرنسيس أكد مرارًا استعداده للمساهمة في تسوية أزمة أوكرانيا سلميًا، وأصدر تعليماته بهذا الخصوص لوزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين.وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البابا فرنسيس الاتصال بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، لحل الأزمة في أوكرانيا.
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البابا فرانسيس يدعو أوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتخلي عن الهجوم

08:00 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / Filippo Monteforteرياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021
رياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / Filippo Monteforte
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قال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، اليوم الإثنين، لوكالة "سبوتنيك"، في حديثه الأخير مع البابا، إن البابا فرانسيس، مستعد لإرسال ممثليه إلى موسكو وكييف لتنظيم المفاوضات.
وأشار سيفاستيانوف، إلى أن "البابا فرانسيس يدعو أطراف الصراع الأوكراني إلى التخلي عن محاولات الهجوم والجلوس على طاولة المفاوضات. لا يمكن تحقيق رغبات الأطراف إلا على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة. وستؤدي المفاوضات إلى إحراز تقدم لكلا الجانبين. إنه مستعد إذا رغب الطرفان لإرسال مفاوضيه إلى كييف وموسكو في أي وقت للمساعدة في بدء عملية التفاوض".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال مصدر مطلع بالفاتيكان لوكالة "سبوتنيك" إن "الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا". وردا على سؤال حول رد فعل الفاتيكان على مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار إلى إنه " لو طلب منه الطرفان الوساطة فلن يتراجع الكرسي الرسولي بالتأكيد".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "روسيا على استعداد للانخراط في حوار مع البابا".
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وكان زيلينسكي قد وقع في وقت سابق مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا، طاللما بوتين هو الرئيس.

وأشارسيفاستيانوف إلى أن البابا فرنسيس أكد مرارًا استعداده للمساهمة في تسوية أزمة أوكرانيا سلميًا، وأصدر تعليماته بهذا الخصوص لوزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين.
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البابا فرنسيس الاتصال بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، لحل الأزمة في أوكرانيا.
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