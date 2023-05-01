https://sputnikarabic.ae/20230501/البابا-فرانسيس-يدعو-أوكرانيا-إلى-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-والتخلي-عن-الهجوم-1076506662.html

البابا فرانسيس يدعو أوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتخلي عن الهجوم

البابا فرانسيس يدعو أوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتخلي عن الهجوم

قال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، اليوم الإثنين، لوكالة "سبوتنيك"، في حديثه الأخير مع البابا، إن البابا فرانسيس، مستعد لإرسال... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T08:00+0000

2023-05-01T08:00+0000

2023-05-01T08:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأشار سيفاستيانوف، إلى أن "البابا فرانسيس يدعو أطراف الصراع الأوكراني إلى التخلي عن محاولات الهجوم والجلوس على طاولة المفاوضات. لا يمكن تحقيق رغبات الأطراف إلا على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة. وستؤدي المفاوضات إلى إحراز تقدم لكلا الجانبين. إنه مستعد إذا رغب الطرفان لإرسال مفاوضيه إلى كييف وموسكو في أي وقت للمساعدة في بدء عملية التفاوض".وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "روسيا على استعداد للانخراط في حوار مع البابا".وأشارسيفاستيانوف إلى أن البابا فرنسيس أكد مرارًا استعداده للمساهمة في تسوية أزمة أوكرانيا سلميًا، وأصدر تعليماته بهذا الخصوص لوزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين.وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البابا فرنسيس الاتصال بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، لحل الأزمة في أوكرانيا.

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