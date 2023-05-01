https://sputnikarabic.ae/20230501/البرلمان-العربي-يدعو-إلى-وقف-فوري-ودائم-للحرب-السودانية-ويثمن-دور-4-دول-عربية--1076509031.html

البرلمان العربي يدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب السودانية ويثمن دور 4 دول عربية

البرلمان العربي يدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب السودانية ويثمن دور 4 دول عربية

دعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان؛ حقنا لدماء السودانيين وعودة الأمن والاستقرار إلى البلد الذي يعاني فراغا سياسيا منذ سنوات. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T08:48+0000

2023-05-01T08:48+0000

2023-05-01T08:48+0000

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جاء ذلك في بيان صدر اليوم، عن الجلسة العامة للبرلمان العربي بشأن مستجدات التطورات الخطيرة التي يشهدها السودان في الفترة الأخيرة.وأكد البرلمان حرصه على دعم أمن واستقرار وسيادة السودان وسلامة أراضيه الذي يمثل جزءًا رئيسًا من الأمن القومي العربي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".ودعا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة تقديم جميع المساعدات الطبية والاقتصادية الممكنة للسودان لمساعدته على الخروج من الوضع الصحي المأساوي الحالي.تابع تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعوثمن البرلمان العربي دور المملكة العربية السعودية في إجلاء مواطنيها والعرب والأجانب من السودان، ودور مصر من خلال فتح حدودها أمام اللاجئين وتيسير دخولهم للأراضي المصرية، كما أشاد بدور دولة الإمارات والجزائر في إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والصديقة من السودان.وأعلن طرفا النزاع في السودان أمس موافقتهما على اتفاق هدنة جديد للأغراض الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، استجابة لنداءات دولية وإقليمية، على الرغم من استمرار تبادل اتهامات بعضهما البعض بخرق الهدن السابقة، فيما أعلنت سلطات الطيران المدني تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات.ورغم عدد من الهدن، فقد استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع، إذ غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي".وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحاً، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية