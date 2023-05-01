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"البعث" التونسية تدعو إلى توحيد كل القوى الوطنية والديمقراطية
"البعث" التونسية تدعو إلى توحيد كل القوى الوطنية والديمقراطية
دعا القيادي بحركة "البعث" التونسية، صهيب المزريقي، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى ضرورة توحيد كل القوى الوطنية... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:15+0000
2023-05-01T14:15+0000
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وأضاف المزريقي أنه لا يزال يرى في مسار 25 يوليو فرصة لإعادة تركيز مؤسسات حكم جديدة، في إطار وطني سيادي، داعيا لاستكمال تركيز المؤسسات الدستورية الأخرى (المجلس الوطني للأقاليم والجهات والمحكمة الدستورية والمباشرة في فتح ورشات إصلاح كبرى) في إطار منوال اقتصادي جديد، يسهل خلق الثروة ويحقق التنمية الشاملة والمتوازنة بين الأقاليم والجهاتّ ويستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميم الرفاه على كل أبناء الشعب.وقال المزريقي إن هذه الدعوة من أجل تحصين تونس ومسار 25 يوليو من الابتزاز الخارجي و الدفاع عن السيادة الوطنية وتجاوز الضغوطات الخارجية على البلاد.وختم كلامه مطالبا بفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب والفساد فتحا حقيقيا وجديا وعادلا مع ضمان محاكمات عادلة.طالع أيضا: البرلمان التونسي يصادق على جلسات الحوار مع الحكومة
https://sputnikarabic.ae/20230126/حركة-البعث-تدعو-الشعب-التونسي-للمشاركة-في-الدور-الثاني-للانتخابات-1072731522.html
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أخبار تونس اليوم, تونس, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"البعث" التونسية تدعو إلى توحيد كل القوى الوطنية والديمقراطية

14:15 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaعلم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
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دعا القيادي بحركة "البعث" التونسية، صهيب المزريقي، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى ضرورة توحيد كل القوى الوطنية والتقدمية والعمل على مزيد من التنسيق بينها، لتحصين مسار "25 جويلية" (يوليو) والتوجه بتصور وطني إصلاحي.
وأضاف المزريقي أنه لا يزال يرى في مسار 25 يوليو فرصة لإعادة تركيز مؤسسات حكم جديدة، في إطار وطني سيادي، داعيا لاستكمال تركيز المؤسسات الدستورية الأخرى (المجلس الوطني للأقاليم والجهات والمحكمة الدستورية والمباشرة في فتح ورشات إصلاح كبرى) في إطار منوال اقتصادي جديد، يسهل خلق الثروة ويحقق التنمية الشاملة والمتوازنة بين الأقاليم والجهاتّ ويستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميم الرفاه على كل أبناء الشعب.
مراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
حركة "البعث" تدعو الشعب التونسي للمشاركة في الدور الثاني للانتخابات
26 يناير, 10:12 GMT
وقال المزريقي إن هذه الدعوة من أجل تحصين تونس ومسار 25 يوليو من الابتزاز الخارجي و الدفاع عن السيادة الوطنية وتجاوز الضغوطات الخارجية على البلاد.
وختم كلامه مطالبا بفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب والفساد فتحا حقيقيا وجديا وعادلا مع ضمان محاكمات عادلة.
طالع أيضا: البرلمان التونسي يصادق على جلسات الحوار مع الحكومة
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