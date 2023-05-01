https://sputnikarabic.ae/20230501/الجماهير-اليابانية-تنظف-المدرجات-في-السعودية-بعد-مباراة-الهلال-1076503720.html
الجماهير اليابانية تنظف المدرجات في السعودية بعد مباراة الهلال
الجماهير اليابانية تنظف المدرجات في السعودية بعد مباراة الهلال
لم تغادر جماهير فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، ملعب الملك فهد الدولي، قبل أن تنظف المدرجات، عقب مباراة فريقها أمام الهلال السعودي في ذهاب الدور النهائي... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T07:33+0000
2023-05-01T07:33+0000
2023-05-01T07:45+0000
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رياض محرز
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ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية على "تويتر"، مقطع مصورا للجماهير اليابانية وقد أتمت عملية تنظيف المقاعد التي جلست عليها أثناء المباراة.ونجح الفريق الياباني في فرض نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الهلال، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم, رياض محرز , رياضة
نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم, رياض محرز , رياضة
الجماهير اليابانية تنظف المدرجات في السعودية بعد مباراة الهلال
07:33 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 07:45 GMT 01.05.2023) تابعنا عبر
لم تغادر جماهير فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، ملعب الملك فهد الدولي، قبل أن تنظف المدرجات، عقب مباراة فريقها أمام الهلال السعودي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية على "تويتر"، مقطع مصورا للجماهير اليابانية وقد أتمت عملية تنظيف المقاعد التي جلست عليها أثناء المباراة.
ونجح الفريق الياباني في فرض نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الهلال، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا.