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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/الجيش-الروسي-يوجه-رسائل-بمكبرات-الصوات-إلى-أفراد-الجيش-الأوكراني-على-خط-التماس-فيديو--1076519385.html
الجيش الروسي يوجه رسائل بمكبرات الصوت إلى أفراد الجيش الأوكراني على خط التماس... فيديو
الجيش الروسي يوجه رسائل بمكبرات الصوت إلى أفراد الجيش الأوكراني على خط التماس... فيديو
يستخدم الجنود الروس في منطقة العملية الخاصة محطات البث الصوتي "3إس-88" في مواجهة القوات الأوكرانية، ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو يوثق عمل محطات البث. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T13:24+0000
2023-05-01T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال قائد "3إس-88" الملقب بـ"كولوكول": "في زمن الحرب، نقوم بالبث الصوتي للعدو من أجل تقليل معنوياته وحالته النفسية. قبل بدء البث الصوتي، أعطي أمرًا بتوجيه البرج لزاوية البث الصوتي المطلوبة".بعد توجيه البرج، خاطب قائد "3إس-88" جيش القوات المسلحة الأوكرانية بدعوة للانتقال للقتال إلى جانب روسيا.يذكر أن محطة البث الصوتي "3إس-88"، هي مدرعة مزودة بمدافع رشاشة، بالإضافة وحدة لبث الصوت بمدى بث يصل إلى 6 كيلومترات بتردد 20 إلى 20 ألف هيرتز، وأهزة اتصال مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-المجوقلة-تدعم-وحدة-العاصفة-وتحاصر-بقايا-الجيش-الأوكراني-في-أرتيوموفسك-1076514540.html
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الجيش الروسي يوجه رسائل بمكبرات الصوت إلى أفراد الجيش الأوكراني على خط التماس... فيديو

13:24 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 01.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik
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يستخدم الجنود الروس في منطقة العملية الخاصة محطات البث الصوتي "3إس-88" في مواجهة القوات الأوكرانية، ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو يوثق عمل محطات البث.
وقال قائد "3إس-88" الملقب بـ"كولوكول": "في زمن الحرب، نقوم بالبث الصوتي للعدو من أجل تقليل معنوياته وحالته النفسية. قبل بدء البث الصوتي، أعطي أمرًا بتوجيه البرج لزاوية البث الصوتي المطلوبة".
بعد توجيه البرج، خاطب قائد "3إس-88" جيش القوات المسلحة الأوكرانية بدعوة للانتقال للقتال إلى جانب روسيا.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية المجوقلة تدعم "وحدة العاصفة" وتحاصر بقايا الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك
11:29 GMT

وقال: "يا جنود أوكرانيا، فكروا لماذا ولأجل ماذا تحاربون. انتقلوا للقتال إلى جانب روسيا وأدركوا أن القوة في الحقيقة".

يذكر أن محطة البث الصوتي "3إس-88"، هي مدرعة مزودة بمدافع رشاشة، بالإضافة وحدة لبث الصوت بمدى بث يصل إلى 6 كيلومترات بتردد 20 إلى 20 ألف هيرتز، وأهزة اتصال مختلفة.
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