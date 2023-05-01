https://sputnikarabic.ae/20230501/الخارجية-الإيرانية-تعلن-استئناف-أنشطة-3-ممثليات-لإيران-في-الرياض-وجدة-1076512007.html
الخارجية الإيرانية تعلن استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في الرياض وجدة
الخارجية الإيرانية تعلن استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في الرياض وجدة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في المملكة العربية السعودية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T10:23+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين: "نحن في المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، ويتم تنفيذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة".وأعرب كنعاني عن تفاؤله إزاء استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية للبلدين بشكل كامل في غضون المهلة المتفق عليها بين الرياض وطهران.وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا بشكل مفاجئ في العاشر من مارس/آذار عن اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016 بعد أن تعرضت المقار الدبلوماسية السعودية في إيران لهجوم من محتجين إيرانيين، وذلك بعد أن أقدمت السلطات السعودية على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.وأفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأنه سيجري قريبا زيارة إلى الرياض.وبينما كشف عبد اللهيان عن قرب إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض، خلال أيام، أكد أن عودة العلاقات بين البلدين ستكون مفيدة للمنطقة بأسرها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/عبد-اللهيان-فتح-السفارتين-بالسعودية-وإيران-في-غضون-أيام-1076434716.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/مسؤول-الاستعدادات-جارية-لإعادة-فتح-سفارتي-إيران-والسعودية-1076493700.html
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العالم, أخبار إيران, إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, أخبار إيران, إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الخارجية الإيرانية تعلن استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في الرياض وجدة
10:23 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 10:30 GMT 01.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في المملكة العربية السعودية.
طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين: "نحن في المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، ويتم تنفيذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة".
وأضاف "بدأت ثلاث ممثليات إيرانية في الرياض وجدة (السفارة والقنصلية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي) أنشطتها الأولية".
وأعرب كنعاني عن تفاؤله إزاء استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية للبلدين بشكل كامل في غضون المهلة المتفق عليها بين الرياض وطهران.
وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا بشكل مفاجئ في العاشر من مارس/آذار عن اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط
وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.
وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016 بعد أن تعرضت المقار الدبلوماسية السعودية في إيران لهجوم من محتجين إيرانيين، وذلك بعد أن أقدمت السلطات السعودية على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
وأفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأنه سيجري قريبا زيارة إلى الرياض.
وبينما كشف عبد اللهيان عن قرب إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض، خلال أيام، أكد أن عودة العلاقات بين البلدين ستكون مفيدة للمنطقة بأسرها.