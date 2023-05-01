https://sputnikarabic.ae/20230501/الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بعدم-الالتزام-بالهدنة-وتؤكد-استمرارها-في-إجلاء-الرعايا-الأجانب-1076528912.html

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بعدم الالتزام بالهدنة وتؤكد استمرارها في إجلاء الرعايا الأجانب

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بعدم الالتزام بالهدنة وتؤكد استمرارها في إجلاء الرعايا الأجانب

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، "الجيش السوداني بعدم الالتزام بالهدنة والقصف العشوائي للمدنيين والأحياء السكنية". 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T15:20+0000

2023-05-01T15:20+0000

2023-05-01T15:20+0000

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وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "الانقلابيين (الجيش السوداني) اتخذوا مستشفى السلاح الطبي بأم درمان منصة لقصف مقر الدائرة الطبية للدعم السريع بشمبات"، مضيفة أن "الطائرات لا تزال تحلق في سماء الخرطوم وتقصف المدنيين الأبرياء في الأحياء السكنية"، على حد قول البيان.وأكدت قوات الدعم السريع، "التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة احتراما لتعهداتها مع الأطراف الإقليمية والدولية"، كما أكدت استمرارها في عمليات فتح الممرات الآمنة للمواطنين وإجلاء الرعايا الأجانب.وأكدت أيضا أن "قوات الدعم السريع لن تنجر وراء سلوك الانقلابيين وتتعامل برد الفعل وتهاجم المؤسسات الطبية التي يتداوى فيها المرضى والمصابين، لكنها تلفت انتباه الرأي العام المحلي والعالمي لهذا التصرف المشين الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني".واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.وقال فولكر بيرتس، لوكالة "أسوشيتد برس" إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230501/حميدتي-الحديث-عن-التفاوض-مع-الجيش-سابق-لأوانه-وليس-لدينا-مشكلة-في-التوصل-لحل-1076518934.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي