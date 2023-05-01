https://sputnikarabic.ae/20230501/الرئيس-المصري-يصدر-10-قرارات-بمناسبة-عيد-العمال-1076511676.html

الرئيس المصري يصدر 10 قرارات بمناسبة عيد العمال

الرئيس المصري يصدر 10 قرارات بمناسبة عيد العمال

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزمة قرارات بمناسبة عيد العمال، من بينها، إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وإصدار وثيقة جديدة لتغطية... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T10:21+0000

2023-05-01T10:21+0000

2023-05-01T10:21+0000

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جاء ذلك وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نشره اليوم الإثنين، على صفحته بموقعه فيسبوك (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وبحسب البيان وجه السيسي بإنشاء "صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه".ووجه الرئيس المصري بالبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرهـا "1000" جنيه (32:40 دولار).وقرر السيسي "إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة"، كما وجه بالتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5 بالمئة"، لتشغيل الأشخاص "ذوى الإعاقة" واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.ووجه السيسي بـ "قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".وشدد الرئيس المصري على ضرورة "تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر".كما شملت القرارات سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، و"قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة".وأعلن السيسي عن إطلاق "حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".ووجه الرئيس المصري الوزارات والجهات المعنية "بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل".ويحتفل العالم في مطلع شهر مايو/آيار من كل عام بعيد العمال وتمنح عدد من الدول مواطنيها عطلة رسمية فيه.

https://sputnikarabic.ae/20200501/السيسي-عمال-مصر-يسطرون-ملحمة-تاريخية-1045328101.html

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