https://sputnikarabic.ae/20230501/السعودية-قرار-بإحالة-النزاعات-المالية-أقل-من-50-ألف-ريال-إلى-المصالحة-1076538845.html
السعودية.. قرار بإحالة النزاعات المالية أقل من 50 ألف ريال إلى "المصالحة"
السعودية.. قرار بإحالة النزاعات المالية أقل من 50 ألف ريال إلى "المصالحة"
ألزمت وزارة العدل السعودية أصحاب النزاعات المالية التي تكون المطالبات فيها لأقل من 50 ألف ريال بالتوجه إلى "المصالحة". 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T20:00+0000
2023-05-01T20:00+0000
2023-05-01T20:00+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103198/95/1031989588_0:251:1920:1331_1920x0_80_0_0_edfdf1cc2e94fc54d25e96edd9fb5956.png
وحسب قرار نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وجه وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، إحالة "جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة".وقال بيان الوزارة: "يأتي التوجيه ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني الهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات".ولفت البيان إلى أن "محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، يُعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ".طالع أيضا: توضيح من وزارة العدل السعودية يخص المطلقات
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103198/95/1031989588_0:71:1920:1511_1920x0_80_0_0_974dcabc5883dd8192f29f5e2c0d76c3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية
العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية
السعودية.. قرار بإحالة النزاعات المالية أقل من 50 ألف ريال إلى "المصالحة"
تابعنا عبر
ألزمت وزارة العدل السعودية أصحاب النزاعات المالية التي تكون المطالبات فيها لأقل من 50 ألف ريال بالتوجه إلى "المصالحة".
وحسب قرار نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وجه وزير العدل
السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، إحالة "جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة".
وقال بيان الوزارة
: "يأتي التوجيه ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني الهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات".
وأوضح أن القرار يستهدف أيضا: "تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، وتعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي".
ولفت البيان إلى أن "محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، يُعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ".