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السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر

السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر

أحبطت السلطات الأمنية السعودية محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

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ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ"، أكد المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن هذه الأقراص المخدرة، كانت مخبأة "داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة".وأوضح أن الكمية التي تم ضبطها على وجه التحديد هي (5,280,000) قرص من مادة الإمفيتامين، لافتا إلى أن العملية تمت "بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".وأشار الحازمي إلى أن السلطات باشرت القبض على مستقبلي الشحنة "وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن"، لافتا إلى أنهم من "منطقة الرياض ومحافظة جدة".وشدد المسؤول الأمني السعودي على أن العملية جاءت نتاج "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها".طالع أيضا: السعودية تؤكد دعم جهود مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات

https://sputnikarabic.ae/20221221/السعودية-تعلن-القبض-على-413-شخصا-حاولوا-تهريب-12-طنا-من-المخدرات-1071463534.html

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