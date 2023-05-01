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السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر
السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر
أحبطت السلطات الأمنية السعودية محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T16:07+0000
2023-05-01T16:07+0000
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ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ"، أكد المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن هذه الأقراص المخدرة، كانت مخبأة "داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة".وأوضح أن الكمية التي تم ضبطها على وجه التحديد هي (5,280,000) قرص من مادة الإمفيتامين، لافتا إلى أن العملية تمت "بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".وأشار الحازمي إلى أن السلطات باشرت القبض على مستقبلي الشحنة "وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن"، لافتا إلى أنهم من "منطقة الرياض ومحافظة جدة".وشدد المسؤول الأمني السعودي على أن العملية جاءت نتاج "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها".طالع أيضا: السعودية تؤكد دعم جهود مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر

16:07 GMT 01.05.2023
© ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورضبط محاولة تهريب المخدرات إلى روسيا
ضبط محاولة تهريب المخدرات إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© ФСБ РФ
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أحبطت السلطات الأمنية السعودية محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.
ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ"، أكد المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن هذه الأقراص المخدرة، كانت مخبأة "داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة".
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وأوضح أن الكمية التي تم ضبطها على وجه التحديد هي (5,280,000) قرص من مادة الإمفيتامين، لافتا إلى أن العملية تمت "بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".
وأشار الحازمي إلى أن السلطات باشرت القبض على مستقبلي الشحنة "وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن"، لافتا إلى أنهم من "منطقة الرياض ومحافظة جدة".

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات: "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وشدد المسؤول الأمني السعودي على أن العملية جاءت نتاج "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها".
طالع أيضا: السعودية تؤكد دعم جهود مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات
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