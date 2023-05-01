https://sputnikarabic.ae/20230501/السيول-تقطع-الشوارع-وتجرف-السيارات-في-حالة-مطرية-غير-مسبوقة-بالسعودية-1076504352.html
السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في حالة مطرية غير مسبوقة بالسعودية
السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في حالة مطرية غير مسبوقة بالسعودية
تداول مستخدمون لمواقع التواصل في السعودية، مقاطع مصورة للسيول تقطع شوارع وتجرف مركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير (جنوب غرب). 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T06:12+0000
2023-05-01T06:12+0000
2023-05-01T06:12+0000
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وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.ووجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن
السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في حالة مطرية غير مسبوقة بالسعودية
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل في السعودية، مقاطع مصورة للسيول تقطع شوارع وتجرف مركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير (جنوب غرب).
وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ووجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.