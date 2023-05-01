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https://sputnikarabic.ae/20230501/السيول-تقطع-الشوارع-وتجرف-السيارات-في-حالة-مطرية-غير-مسبوقة-بالسعودية-1076504352.html
السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في حالة مطرية غير مسبوقة بالسعودية
السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في حالة مطرية غير مسبوقة بالسعودية
تداول مستخدمون لمواقع التواصل في السعودية، مقاطع مصورة للسيول تقطع شوارع وتجرف مركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير (جنوب غرب). 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T06:12+0000
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وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.ووجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.
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نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن

السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في حالة مطرية غير مسبوقة بالسعودية

06:12 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDهطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019
هطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل في السعودية، مقاطع مصورة للسيول تقطع شوارع وتجرف مركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير (جنوب غرب).
وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ووجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.
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