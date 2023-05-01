https://sputnikarabic.ae/20230501/العراق-القبض-على-6-إرهابيين-في-3-محافظات-1076512694.html
العراق.. القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات
العراق.. القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات
أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T10:47+0000
2023-05-01T10:47+0000
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وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان أن عناصره "في بغداد تمكنت من تتبع (3) إرهابيين والتوصل إلى أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم"، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأشار إلى أن أحد هؤلاء الإرهابيين كان هارباً في إحدى الدول وحاول الدخول إلى العاصمة بغداد.وفي محافظة كركوك شمالي البلاد قال الجهاز إنه تمكن "من القبض على شخصين متهمين بالإرهاب بعد استدراجهما بكمائن محكمة".ولفت إلى أنه ألقى القبض أيضا على إرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد بعد التنسيق مع أسايش السليمانية، مضيفا "أكدت معلوماتنا تواجد الإرهابي في المحافظة المذكورة ليتم إلقاء القبض عليه".وتابع الأمن العام أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الدفاع-العراقية-تعلن-مقتل-4-إرهابيين-من-داعش-غربي-البلاد-1074868438.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن
العراق.. القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات.
وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان
أن عناصره "في بغداد تمكنت من تتبع (3) إرهابيين والتوصل إلى أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم"، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وأشار إلى أن أحد هؤلاء الإرهابيين كان هارباً في إحدى الدول وحاول الدخول إلى العاصمة بغداد.
وفي محافظة كركوك شمالي البلاد قال الجهاز إنه تمكن "من القبض على شخصين متهمين بالإرهاب بعد استدراجهما بكمائن محكمة".
ولفت إلى أنه ألقى القبض أيضا على إرهابي في محافظة الأنبار
غربي البلاد بعد التنسيق مع أسايش السليمانية، مضيفا "أكدت معلوماتنا تواجد الإرهابي في المحافظة المذكورة ليتم إلقاء القبض عليه".
وتابع الأمن العام أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش
" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.