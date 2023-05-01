https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-المجوقلة-تدعم-وحدة-العاصفة-وتحاصر-بقايا-الجيش-الأوكراني-في-أرتيوموفسك-1076514540.html
القوات الروسية المجوقلة تدعم "وحدة العاصفة" وتحاصر بقايا الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك
القوات الروسية المجوقلة تدعم "وحدة العاصفة" وتحاصر بقايا الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات التجمع "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية في اتجاه دونيتسك، حيدت ما يصل إلى 330 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T11:29+0000
2023-05-01T11:29+0000
2023-05-01T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تحرير الضواحي الغربية لأرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بدعم "وحدة العاصفة" وتحاصر بقايا الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك".وتابع البيان: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، وكذلك مدفعية وحدات التجمع "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق كالينوفكا وتشاسوف يار ونيكولايفكا وستوبوشيك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقام الطيران بست طلعات جوية في هذه المنطقة، وأكمل رجال المدفعية 64 مهمة إطلاق نار.وتم تحييد ما يصل إلى 330 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" في هذا الاتجاه.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الأوكراني 53 في منطقة نوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230501/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تدمر-مجمعا-للصناعات-العسكرية-الأوكرانية-1076513981.html
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روسيا
القوات الروسية المجوقلة تدعم "وحدة العاصفة" وتحاصر بقايا الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك
11:29 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 01.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات التجمع "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية في اتجاه دونيتسك، حيدت ما يصل إلى 330 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير 10 قطع من المعدات ومستودع للذخيرة في يوم واحد.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تحرير الضواحي الغربية لأرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بدعم "وحدة العاصفة" وتحاصر بقايا الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك".
وتابع البيان: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، وكذلك مدفعية وحدات التجمع "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق كالينوفكا وتشاسوف يار ونيكولايفكا وستوبوشيك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقام الطيران بست طلعات جوية في هذه المنطقة، وأكمل رجال المدفعية 64 مهمة إطلاق نار.
وتم تحييد ما يصل إلى 330 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" في هذا الاتجاه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الأوكراني 53 في منطقة نوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.