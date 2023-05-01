https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تحول-تجمعا-عسكريا-ضخما-خصص-لهجوم-أوكراني-مضاد-إلى-كتلة-من-النيران-فيديو-1076509821.html
القوات الروسية تحول تجمعا عسكريا ضخما خصص "لهجوم أوكراني مضاد" إلى كتلة من النيران... فيديو
القوات الروسية تحول تجمعا عسكريا ضخما خصص "لهجوم أوكراني مضاد" إلى كتلة من النيران... فيديو
هاجم الجيش الروسي البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية للتحضير لهجوم مضاد. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T09:26+0000
2023-05-01T09:26+0000
2023-05-01T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا": "أخبرني السكان المحليون أنه في بافلوغراد يتم قصف البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود والتي جمعها مسلحو القوات الأوكرانية للهجوم المضاد، بشكل مكثف".كما أكد رئيس بلدية بافلوغراد أناتولي فيرشينا المعلومات المتعلقة بالانفجارات في المدينة، لكنه لم يخض في التفاصيل. ويضيف أن حريقا اندلع في القرية.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحول تجمعا عسكريا ضخما خصص "لهجوم أوكراني مضاد" إلى كتلة من النيران... فيديو
تابعنا عبر
هاجم الجيش الروسي البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية للتحضير لهجوم مضاد.
وكتب فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا": "أخبرني السكان المحليون أنه في بافلوغراد يتم قصف البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود والتي جمعها مسلحو القوات الأوكرانية للهجوم المضاد، بشكل مكثف".
كما أكد رئيس بلدية بافلوغراد أناتولي فيرشينا المعلومات المتعلقة بالانفجارات في المدينة، لكنه لم يخض في التفاصيل. ويضيف أن حريقا اندلع في القرية.