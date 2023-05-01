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الخارجية الإيرانية تعلن استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في الرياض وجدة
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تحول-تجمعا-عسكريا-ضخما-خصص-لهجوم-أوكراني-مضاد-إلى-كتلة-من-النيران-فيديو-1076509821.html
القوات الروسية تحول تجمعا عسكريا ضخما خصص "لهجوم أوكراني مضاد" إلى كتلة من النيران... فيديو
القوات الروسية تحول تجمعا عسكريا ضخما خصص "لهجوم أوكراني مضاد" إلى كتلة من النيران... فيديو
هاجم الجيش الروسي البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية للتحضير لهجوم مضاد. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T09:26+0000
2023-05-01T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا": "أخبرني السكان المحليون أنه في بافلوغراد يتم قصف البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود والتي جمعها مسلحو القوات الأوكرانية للهجوم المضاد، بشكل مكثف".كما أكد رئيس بلدية بافلوغراد أناتولي فيرشينا المعلومات المتعلقة بالانفجارات في المدينة، لكنه لم يخض في التفاصيل. ويضيف أن حريقا اندلع في القرية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحول تجمعا عسكريا ضخما خصص "لهجوم أوكراني مضاد" إلى كتلة من النيران... فيديو

09:26 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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هاجم الجيش الروسي البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية للتحضير لهجوم مضاد.
وكتب فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا": "أخبرني السكان المحليون أنه في بافلوغراد يتم قصف البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود والتي جمعها مسلحو القوات الأوكرانية للهجوم المضاد، بشكل مكثف".
كما أكد رئيس بلدية بافلوغراد أناتولي فيرشينا المعلومات المتعلقة بالانفجارات في المدينة، لكنه لم يخض في التفاصيل. ويضيف أن حريقا اندلع في القرية.
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