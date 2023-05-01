عربي
القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تضرب-مركز-قيادة-كتيبة-اللواء-الميكانيكي-72-الأوكراني-في-أوغليدار--1076514939.html
القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار
القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها استهدفت مركز قيادة الكتيبة التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار في... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T11:47+0000
2023-05-01T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779426_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_17990c58f113805b14a94b7de7d6e868.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 87 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 109 مناطق".وأضاف بيان وزار الدفاع: "في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، القوات الروسية دمرت مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230501/المدفعية-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خيرسون-1076512127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779426_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_cf2b9205a00465b91a5e9a3488beee79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار

11:47 GMT 01.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها استهدفت مركز قيادة الكتيبة التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 87 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 109 مناطق".
وأضاف بيان وزار الدفاع: "في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، القوات الروسية دمرت مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون
10:53 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала