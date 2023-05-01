https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تضرب-مركز-قيادة-كتيبة-اللواء-الميكانيكي-72-الأوكراني-في-أوغليدار--1076514939.html
القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار
القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها استهدفت مركز قيادة الكتيبة التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار في... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T11:47+0000
2023-05-01T11:47+0000
2023-05-01T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 87 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 109 مناطق".وأضاف بيان وزار الدفاع: "في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، القوات الروسية دمرت مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230501/المدفعية-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خيرسون-1076512127.html
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها استهدفت مركز قيادة الكتيبة التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية
، إصابات في 87 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 109 مناطق".
وأضاف بيان وزار الدفاع: "في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، القوات الروسية دمرت مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.