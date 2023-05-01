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القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/المدفعية-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خيرسون-1076512127.html
المدفعية الروسية تدمر مدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون
المدفعية الروسية تدمر مدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الإثنين، مدفع "هاوتزر" للقوات الأوكرانية من طراز "أكاسيا" بالقرب من خيرسون. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T10:53+0000
2023-05-01T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
المدفعية الروسية
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وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات المدفعية الروسية، دمرت مدفع "هاوتزر" أوكراني مع الذخيرة، وقضت على طاقمه بالقرب من خيرسون".وأضاف المصدر، "في الليل، دمرت المدفعية الروسية في منطقىة مولوديجنوي مدفع هاوتزر "2سي3" أكاسيا عيار 152 ملم مع طاقمه المكون من 5 أشخاص وذخيرة".ووفقا له، في اليوم السابق: "دمرت المدفعية الروسية، مدافع هاون عيار 120 ملم مع الذخيرة بالقرب من قرية نوفوتياغينكا. وقضت المدفعية على 4 جنود أوكرانيين وأصيب ثلاثة".أصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-أعدتها-أوكرانيا-للهجوم-المضاد-في-بافلوغراد-فيديو-1076501582.html
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روسيا, سلاح روسيا, المدفعية الروسية
روسيا, سلاح روسيا, المدفعية الروسية

المدفعية الروسية تدمر مدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون

10:53 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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دمرت المدفعية الروسية، اليوم الإثنين، مدفع "هاوتزر" للقوات الأوكرانية من طراز "أكاسيا" بالقرب من خيرسون.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات المدفعية الروسية، دمرت مدفع "هاوتزر" أوكراني مع الذخيرة، وقضت على طاقمه بالقرب من خيرسون".

وأضاف المصدر، "في الليل، دمرت المدفعية الروسية في منطقىة مولوديجنوي مدفع هاوتزر "2سي3" أكاسيا عيار 152 ملم مع طاقمه المكون من 5 أشخاص وذخيرة".

ووفقا له، في اليوم السابق: "دمرت المدفعية الروسية، مدافع هاون عيار 120 ملم مع الذخيرة بالقرب من قرية نوفوتياغينكا. وقضت المدفعية على 4 جنود أوكرانيين وأصيب ثلاثة".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أعدتها أوكرانيا للهجوم المضاد في بافلوغراد
أمس, 23:48 GMT
أصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.
وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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