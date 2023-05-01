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https://sputnikarabic.ae/20230501/ببغاوات-تجري-مكالمات-فيديو-في-أغرب-تجربة-علمية-فيديو-1076511877.html
ببغاوات تجري مكالمات فيديو في أغرب تجربة علمية... فيديو
ببغاوات تجري مكالمات فيديو في أغرب تجربة علمية... فيديو
علم باحثون من الولايات المتحدة واسكتلندا الببغاوات الأليفة كيفية إجراء مكالمات الفيديو. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T10:26+0000
2023-05-01T10:26+0000
مجتمع
علوم
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ونشرت قناة "Northeastern على يوتيوب فيديو للتجربة.ويظهر في الفيديو كيف تستخدم الطيور مناقيرها لاختيار صورة لطائر آخر على الشاشة، ثم تبدأ مكالمة فيديو.وأشار الباحثون إلى أن الببغاوات كونت صداقات من خلال مكالمات الفيديو، حيث فضلت إجراء مكالمات مع نفس الطير مرارا وتكرارا.
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علوم
علوم

ببغاوات تجري مكالمات فيديو في أغرب تجربة علمية... فيديو

10:26 GMT 01.05.2023
© Photo / pixabay/Hansببغاء في الطبيعة
ببغاء في الطبيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Photo / pixabay/Hans
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علم باحثون من الولايات المتحدة واسكتلندا الببغاوات الأليفة كيفية إجراء مكالمات الفيديو.
ونشرت قناة "Northeastern على يوتيوب فيديو للتجربة.
ويظهر في الفيديو كيف تستخدم الطيور مناقيرها لاختيار صورة لطائر آخر على الشاشة، ثم تبدأ مكالمة فيديو.
وأشار الباحثون إلى أن الببغاوات كونت صداقات من خلال مكالمات الفيديو، حيث فضلت إجراء مكالمات مع نفس الطير مرارا وتكرارا.
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