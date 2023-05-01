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https://sputnikarabic.ae/20230501/برنامج-الأغذية-العالمي-يعلن-استئناف-أنشطته-في-السودان-1076504180.html
برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف أنشطته في السودان
برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف أنشطته في السودان
أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، اليوم الإثنين، استئناف عمل الوكالة في السودان، بعد تعليق أنشطتها مؤقتا عقب مقتل عدد من موظفيها... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T06:09+0000
2023-05-01T06:09+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت ماكين في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بينما تدفع الأزمة في السودان الملايين نحو الجوع، قرر برنامج الأغذية العالمي رفع التعليق المؤقت الذي تم إقراره عقب الوفاة المأساوية لأعضاء فريقنا".وأضافت ماكين أن برنامج الأغذية العالمي سيستأنف أنشطته على وجه السرعة، لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى العديد من الأشخاص، الذين هم في أمس الحاجة إليها في الوقت الحالي.وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس الأحد، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.ومساء الخميس الماضي، أعلن الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-السوداني-الدعم-السريع-لجأت-لسياسية-الأرض-المحروقة-بنهب-المزيد-من-البنوك-والمتاجر-1076498418.html
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الجيش السوداني, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم

برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف أنشطته في السودان

06:09 GMT 01.05.2023
© AP Photo / Italian Defense Ministry في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية ، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم ، السودان ، 23 أبريل 2023.
في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية ، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم ، السودان ، 23 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Italian Defense Ministry
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أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، اليوم الإثنين، استئناف عمل الوكالة في السودان، بعد تعليق أنشطتها مؤقتا عقب مقتل عدد من موظفيها خلال الاشتباكات الجارية في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت ماكين في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بينما تدفع الأزمة في السودان الملايين نحو الجوع، قرر برنامج الأغذية العالمي رفع التعليق المؤقت الذي تم إقراره عقب الوفاة المأساوية لأعضاء فريقنا".
وأضافت ماكين أن برنامج الأغذية العالمي سيستأنف أنشطته على وجه السرعة، لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى العديد من الأشخاص، الذين هم في أمس الحاجة إليها في الوقت الحالي.
وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس الأحد، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
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أمس, 19:30 GMT
ومساء الخميس الماضي، أعلن الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.
ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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