https://sputnikarabic.ae/20230501/بطلب-من-السعودية-اجتماع-طارئ-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-حول-السودان-1076535226.html

بطلب من السعودية... اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان

بطلب من السعودية... اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، "عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان، بناء على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T17:38+0000

2023-05-01T17:38+0000

2023-05-01T17:38+0000

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وأكد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، أن "اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان، وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها".وجدد مناشدته "وقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية".واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.وقال فولكر بيرتس، لوكالة "أسوشيتد برس" إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".في هذه الأثناء، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي، وفقا للبيان إلى "ضرورة التهدئة ووقف التصعيد"، مبيناً أن "الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان"، معرباً عن أمله في "قبول الأطراف لهذه المبادرة".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230501/مجلس-السيادة-رئيس-الاتحاد-الأفريقي-يتصل-بالبرهان-ويطلق-مبادرة-للتهدئة-في-السودان-1076524972.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة التعاون الإسلامي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار