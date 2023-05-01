https://sputnikarabic.ae/20230501/بعد-تنفيذ-تمرين-بالذخيرة-الحية-ما-هي-قدرات-القوات-البرية-الجزائرية-1076522696.html
بعد تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية... ما هي قدرات القوات البرية الجزائرية؟
بعد تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية... ما هي قدرات القوات البرية الجزائرية؟
تضم القوات البرية للجيش الجزائري دبابات ومدرعات ومدافع ذاتية الحركة ومدافع مقطورة وراجمات صواريخ، ويتراوح تصنيفها بين الـ17 و28 عالميا. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:03+0000
2023-05-01T14:03+0000
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وتقدر قوته البشرية بأكثر من 460 ألف جندي ويشمل ذلك القوات العاملة والاحتياطية والقوات شبه العسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وأورد الموقع معلومات عن حجم كل نوع من الأسلحة التابعة للقوات البرية الجزائرية وتصنيفه عالميا:وإضافة إلى العتاد العسكري، فإن القوة البشرية للجيش الجزائري تضم 465 ألف جندي بينهم 130 ألفا قوات عاملة و135 ألفا قوات احتياطية و200 ألف قوات شبه عسكرية.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد سكان الجزائر يتجاوز 44 مليون نسمة بينهم نحو 18 مليونا يصلحون للخدمة العسكرية.ويحتل الجيش الجزائري المرتبة رقم 25 بين أكثر جيوش العالم إنفاقا بميزانية دفاع تقدر بنحو 9.9 مليار دولار.ويصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات "غلوبال فاير بور" لعام 2023.وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري، أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية، مشيرة إلى أن التمرين نفذته وحدات اللواء الـ 7 المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية والجوية ووحدات الإسناد التقني.
https://sputnikarabic.ae/20230501/رئيس-الأركان-الجزائري-يشرف-على-تنفيذ-تمرين-تكتيكي-ليلي-بالذخيرة-الحية-1076514687.html
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رصد عسكري, الجزائر, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, الجزائر, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
بعد تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية... ما هي قدرات القوات البرية الجزائرية؟
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تضم القوات البرية للجيش الجزائري دبابات ومدرعات ومدافع ذاتية الحركة ومدافع مقطورة وراجمات صواريخ، ويتراوح تصنيفها بين الـ17 و28 عالميا.
وتقدر قوته البشرية بأكثر من 460 ألف جندي ويشمل ذلك القوات العاملة والاحتياطية والقوات شبه العسكرية، حسبما تشير إحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
وأورد الموقع معلومات عن حجم كل نوع من الأسلحة التابعة للقوات البرية الجزائرية وتصنيفه عالميا:
قوة الدبابات تضم 1700 دبابة وتصنف في المرتبة الـ 17 عالميا.
قوة المركبات العسكرية تضم 35 ألفا و990 مركبة وتصنف في المرتبة رقم 28 عالميا.
قوة المدافع ذاتية الحركة تضم 224 مدفعا وتصنف في المرتبة رقم 26 عالميا.
قوة المدافع المقطورة تضم 483 مدفعا وتصنف في المرتبة رقم 23 عالميا.
قوة راجمات الصواريخ تضم 298 راجمة وتصنف في المرتبة رقم 20 عالميا.
وإضافة إلى العتاد العسكري، فإن القوة البشرية للجيش الجزائري تضم 465 ألف جندي بينهم 130 ألفا قوات عاملة و135 ألفا قوات احتياطية و200 ألف قوات شبه عسكرية.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد سكان الجزائر يتجاوز 44 مليون نسمة بينهم نحو 18 مليونا يصلحون للخدمة العسكرية
.
ويحتل الجيش الجزائري
المرتبة رقم 25 بين أكثر جيوش العالم إنفاقا بميزانية دفاع تقدر بنحو 9.9 مليار دولار.
ويصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات "غلوبال فاير بور" لعام 2023.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري، أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي
ليلي بالذخيرة الحية، مشيرة إلى أن التمرين نفذته وحدات اللواء الـ 7 المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية والجوية ووحدات الإسناد التقني.