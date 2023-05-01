https://sputnikarabic.ae/20230501/تركيا-زعيم-تنظيم-داعش-أبو-الحسين-القرشي-فجر-نفسه-بحزام-ناسف-في-سوريا-خشية-القبض-عليه-1076536818.html

إعلام تركي: زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف في سوريا خشية القبض عليه

إعلام تركي: زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف في سوريا خشية القبض عليه

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم الاثنين، بأن "زعيم تنظيم داعش الإرهابي، (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) أبو الحسين القرشي، الذي حيدته الاستخبارات... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T18:20+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر قولها، إن "الاستخبارات التركية توصلت لمعلومات تفيد بأن الإرهابي أبو الحسين القرشي يتواجد في منطقة جنديرس التابعة لعفرين شمالي سوريا، وأنه سيغير مقر إقامته قريبا".وأشارت المصادر أن "فريقا خاصا من الاستخبارات التركية نفذ عملية سرية، استغرقت 4 ساعات، في 29 أبريل/ نيسان المنصرم على المنزل الذي كان يتواجد فيه"، موضحة أن "المنزل كان يضم مخبأ مموها تحت الأرض، وأنه تم توجيه نداء للقرشي لتسليم نفسه، لكن لم يتم تلقي أي رد".ولفتت المصادر إلى أن "فريق العملية الخاص قام على إثر ذلك بتفجير جدران حديقة المنزل ثم فجر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء"، مؤكدة أن "الإرهابي القرشي فجر بنفسه حزاما ناسفا كان يرتديه بعدما أدرك أنه سيلقى القبض عليه".وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن جهاز المخابرات التركي (MIT) حيد ""زعيم" تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في سوريا.وأضاف أن "جهاز المخابرات التركي كان يتعقب منذ فترة طويلة زعيم تنظيم داعش"، مشيرا إلى أنه تم تحييده خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات في سوريا يوم السبت".وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن في رسالة صوتية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقتل زعيمه المدعو (أبو الحسن الهاشمي القرشي) في مواجهات في ضواحي درعا بالجنوب السوري، وتعيين المدعو أبو الحسين القرشي خلفاً له.وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

https://sputnikarabic.ae/20221130/داعش-يعلن-مقتل-زعيمه-أبو-الحسن-القرشي-1070705908.html

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