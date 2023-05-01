https://sputnikarabic.ae/20230501/تصويت-هل-تنجح-السعودية-في-رأب-الصدع-السوداني؟--1076515277.html
تصويت... هل تنجح السعودية في رأب الصدع السوداني؟
تصويت... هل تنجح السعودية في رأب الصدع السوداني؟
أعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، أن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T12:19+0000
2023-05-01T12:19+0000
2023-05-01T12:19+0000
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أخبار السودان اليوم
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وقال بيرتس: "إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".وأوضح المبعوث الأممي أن المسائل اللوجستية الممهدة للمحادثات ما زالت قيد المناقشة، لافتا إلى أنهم "ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة".شاهد: تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, опросы
تصويت... هل تنجح السعودية في رأب الصدع السوداني؟
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أعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، أن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.
وقال بيرتس: "إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".
ورجح بيرتس عقد المحادثات بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار في السعودية أو جنوب السودان، مضيفًا أن الأولى قد تكون أسهل من الناحية اللوجستية لأنها تربطها علاقات وثيقة بالجانبين.
وأوضح المبعوث الأممي أن المسائل اللوجستية الممهدة للمحادثات ما زالت قيد المناقشة، لافتا إلى أنهم "ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة".