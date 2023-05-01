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https://sputnikarabic.ae/20230501/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076503618.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:42 GMT 01.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:42 GMT 01.05.2023
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
04:30 GMT
05:41 GMT 01.05.2023
القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك
استهدفت القوات الروسية، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، عدة مواقع لمدفعية الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
05:41 GMT 01.05.2023
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.
05:41 GMT 01.05.2023
صفارات الإنذار تدوّي في 6 مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.
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