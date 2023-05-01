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https://sputnikarabic.ae/20230501/تفجير-عمود-لخط-الكهرباء-في-مقاطعة-لينينغراد-1076504475.html
تفجير عمود لخط الكهرباء في مقاطعة لينينغراد
تفجير عمود لخط الكهرباء في مقاطعة لينينغراد
قال حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، إنه تم تفجير عمود لخط الكهرباء في مقاطعة لينينغراد. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T06:13+0000
2023-05-01T06:45+0000
روسيا
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وكتب رئيس المقاطعة على تلغرام "في الساعة 00:01 يوم 1 مايو/آيار، تم تفجير عمود لخط الكهرباء في أراضي منطقة سوسانينسكي، وتم العثور على جسم غير معروف، يفترض أنه عبوة ناسفة في موقع آخر".وأشار دروزدينكو إلى أن إمدادات الطاقة في المناطق والبنية التحتية المدنية لم تتعطل - فقد تم تبديل الشبكة بالمحطة الفرعية تلقائيا.يعمل خبراء المتفجرات والمتخصصون من جهاز الأمن الفيدرالي ومكتب المدعي العام في موقع الحادث.في وقت لاحق، كتب دروزدينكو أنه تم القضاء على التهديد بتفجير خط الكهرباء الثاني. قام الخبراء بإزالة العبوة الناسفة. حاليًا، يقوم المتخصصون بفحص الدعامات الأخرى للخط التالف. كما حث الحاكم سكان لينينغراد على توخي اليقظة وإبلاغ وكالات إنفاذ القانون عن الأشخاص والأجسام المشبوهة.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-مدفعية-للجيش-الأوكراني-في-أربع-بلدات-بدونيتسك-1076502632.html
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روسيا

تفجير عمود لخط الكهرباء في مقاطعة لينينغراد

06:13 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 06:45 GMT 01.05.2023)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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قال حاكم مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، إنه تم تفجير عمود لخط الكهرباء في مقاطعة لينينغراد.
وكتب رئيس المقاطعة على تلغرام "في الساعة 00:01 يوم 1 مايو/آيار، تم تفجير عمود لخط الكهرباء في أراضي منطقة سوسانينسكي، وتم العثور على جسم غير معروف، يفترض أنه عبوة ناسفة في موقع آخر".
وأشار دروزدينكو إلى أن إمدادات الطاقة في المناطق والبنية التحتية المدنية لم تتعطل - فقد تم تبديل الشبكة بالمحطة الفرعية تلقائيا.
يعمل خبراء المتفجرات والمتخصصون من جهاز الأمن الفيدرالي ومكتب المدعي العام في موقع الحادث.
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في وقت لاحق، كتب دروزدينكو أنه تم القضاء على التهديد بتفجير خط الكهرباء الثاني. قام الخبراء بإزالة العبوة الناسفة. حاليًا، يقوم المتخصصون بفحص الدعامات الأخرى للخط التالف.
كما حث الحاكم سكان لينينغراد على توخي اليقظة وإبلاغ وكالات إنفاذ القانون عن الأشخاص والأجسام المشبوهة.
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