https://sputnikarabic.ae/20230501/تلميذ-ينقذ-حافلة-نقل-مدرسية-مكتظة-بالأطفال-فيديو-1076506453.html
تلميذ ينقذ حافلة نقل مدرسية مكتظة بالأطفال... فيديو
تلميذ ينقذ حافلة نقل مدرسية مكتظة بالأطفال... فيديو
أنقذ طالب أمريكي يافع زملاءه من حادث كانت لتتعرض له حافلتهم المدرسية، بعدما فقد سائقها وعيه أثناء القيادة في مدينة وارن في ولاية ميشيغان الأمريكية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T07:44+0000
2023-05-01T07:44+0000
2023-05-01T07:44+0000
نادي الفيديو
مجتمع
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وكانت الحافلة تحمل على متنها نحو 70 طالبا عندما فقد السائق وعيه فجأة ليهرع الطالب من مقعده ويسيطر على مقود الحافلة ومن ثم استخدم فرامل اليد لتتوقف الحافلة بعدها.وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة المثبتة ضمن الحافلة السائق وهو يتحدث عبر الراديو على مايبدو مع إدارة المدرسة التي يعمل بها ليخبرهم بسوء حالته الصحية قبل أن يفقد وعيه فجأة، عندها تدخل الطالب ويدعى ديلون ريفز ويمسك بمقود الحافلة ويوقفها باستخدام فرامل اليد، طالبا من زملائه الاتصال بالطورائ.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تلميذ ينقذ حافلة نقل مدرسية مكتظة بالأطفال... فيديو
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أنقذ طالب أمريكي يافع زملاءه من حادث كانت لتتعرض له حافلتهم المدرسية، بعدما فقد سائقها وعيه أثناء القيادة في مدينة وارن في ولاية ميشيغان الأمريكية.
وكانت الحافلة تحمل على متنها نحو 70 طالبا عندما فقد السائق وعيه فجأة ليهرع الطالب من مقعده ويسيطر على مقود الحافلة ومن ثم استخدم فرامل اليد لتتوقف الحافلة بعدها.
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة المثبتة ضمن الحافلة السائق وهو يتحدث عبر الراديو على مايبدو مع إدارة المدرسة التي يعمل بها ليخبرهم بسوء حالته الصحية قبل أن يفقد وعيه فجأة، عندها تدخل الطالب ويدعى ديلون ريفز ويمسك بمقود الحافلة ويوقفها باستخدام فرامل اليد، طالبا من زملائه الاتصال بالطورائ.