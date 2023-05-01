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https://sputnikarabic.ae/20230501/تلميذ-ينقذ-حافلة-نقل-مدرسية-مكتظة-بالأطفال-فيديو-1076506453.html
تلميذ ينقذ حافلة نقل مدرسية مكتظة بالأطفال... فيديو
تلميذ ينقذ حافلة نقل مدرسية مكتظة بالأطفال... فيديو
أنقذ طالب أمريكي يافع زملاءه من حادث كانت لتتعرض له حافلتهم المدرسية، بعدما فقد سائقها وعيه أثناء القيادة في مدينة وارن في ولاية ميشيغان الأمريكية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T07:44+0000
2023-05-01T07:44+0000
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وكانت الحافلة تحمل على متنها نحو 70 طالبا عندما فقد السائق وعيه فجأة ليهرع الطالب من مقعده ويسيطر على مقود الحافلة ومن ثم استخدم فرامل اليد لتتوقف الحافلة بعدها.وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة المثبتة ضمن الحافلة السائق وهو يتحدث عبر الراديو على مايبدو مع إدارة المدرسة التي يعمل بها ليخبرهم بسوء حالته الصحية قبل أن يفقد وعيه فجأة، عندها تدخل الطالب ويدعى ديلون ريفز ويمسك بمقود الحافلة ويوقفها باستخدام فرامل اليد، طالبا من زملائه الاتصال بالطورائ.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

تلميذ ينقذ حافلة نقل مدرسية مكتظة بالأطفال... فيديو

07:44 GMT 01.05.2023
© unsplash/Ant Rozetskyحافلة
حافلة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© unsplash/Ant Rozetsky
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أنقذ طالب أمريكي يافع زملاءه من حادث كانت لتتعرض له حافلتهم المدرسية، بعدما فقد سائقها وعيه أثناء القيادة في مدينة وارن في ولاية ميشيغان الأمريكية.
وكانت الحافلة تحمل على متنها نحو 70 طالبا عندما فقد السائق وعيه فجأة ليهرع الطالب من مقعده ويسيطر على مقود الحافلة ومن ثم استخدم فرامل اليد لتتوقف الحافلة بعدها.
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة المثبتة ضمن الحافلة السائق وهو يتحدث عبر الراديو على مايبدو مع إدارة المدرسة التي يعمل بها ليخبرهم بسوء حالته الصحية قبل أن يفقد وعيه فجأة، عندها تدخل الطالب ويدعى ديلون ريفز ويمسك بمقود الحافلة ويوقفها باستخدام فرامل اليد، طالبا من زملائه الاتصال بالطورائ.
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