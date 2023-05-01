https://sputnikarabic.ae/20230501/حميدتي-الحديث-عن-التفاوض-مع-الجيش-سابق-لأوانه-وليس-لدينا-مشكلة-في-التوصل-لحل-1076518934.html

"حميدتي": الحديث عن التفاوض مع الجيش سابق لأوانه وليس لدينا مشكلة في التوصل لحل

"حميدتي": الحديث عن التفاوض مع الجيش سابق لأوانه وليس لدينا مشكلة في التوصل لحل

نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، أن "يكون متحالفاً مع رموز النظام السابق". 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T13:26+0000

2023-05-01T13:26+0000

2023-05-01T13:26+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070734404_0:41:3265:1878_1920x0_80_0_0_ce19941459d5acd14c97b1d5ea3b1d6e.jpg

وقال حميدتي، في تصريحات مع قناة "الشرق"، إن "الحديث عن التفاوض مع الجيش سابق لأوانه وعلينا وقف إطلاق النار أولا لفتح الممرات الإنسانية"، متهماً الجيش السوداني بعدم الالتزام بقرار وقف إطلاق النار.وأكد أن "الدعم السريع ليس لديها مشكلة في التوصل إلى حل في السودان، وأنها ليست بحاجة إلى دعم من الخارج".وأضاف أن "الجيش ليس لديه أي انتصارات في مدن العاصمة الثلاث وكل ما ينقل عبر إعلامهم كاذب"، متابعا: "ليس لدينا ما نتفاوض بشأنه مع قيادة الجيش فقط نتحدث عن تشكيل حكومة مدنية".وأكد حميدتي أن "قوات الدعم السريع ليست بحاجة إلى دعم من الخارج، وأنها لا تسعى لأن تكون بديلا عن القوات المسلحة"، نافيا أن تكون "قوات الدعم السريع لديها مسيرات".وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.وقال فولكر بيرتس، لوكالة "أسوشيتد برس" إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".وأوضح أن المسائل اللوجستية الممهدة للمحادثات ما زالت قيد المناقشة، لافتا إلى أنهم "ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230501/اشتباكات-جديدة-في-السودان-رغم-الهدنة-والأمم-المتحدة-تحذر-البلاد-من-نقطة-الانهيار-1076508802.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي