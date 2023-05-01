https://sputnikarabic.ae/20230501/حي-سوداني-في-القاهرة-آلاف-اللاجئين-الأفارقة-يعيشون-في-عين-شمس-صور-1076527852.html

"حي سوداني في القاهرة".. آلاف اللاجئين الأفارقة يعيشون في عين شمس.. صور

"حي سوداني في القاهرة".. آلاف اللاجئين الأفارقة يعيشون في عين شمس.. صور

مع تدهور الأوضاع في السودان، وتصاعدت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، بدأ آلاف السودانيين هجرة جديدة من بلادهم إلى دول الجوار، من بينها مصر. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T15:49+0000

2023-05-01T15:49+0000

2023-05-01T15:49+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/01/1076525484_0:334:867:822_1920x0_80_0_0_74808dbd54b3cbcfbf1cc5141dafc094.jpg

ونظرا للقرب الجغرافي بين مصر والسودان استقبلت مصر في سنوات سابقة آلاف السودانيين، حيث يعيشون في تجمعات سكنية بالقاهرة والجيزة.رحلة أبو بكر من دارفور إلى القاهرةفي 2008 غادر أبو بكر الحاج عبد الله، الخرطوم متوجها إلى القاهرة، في رحلة كان يعلم بدايتها لكنه لا يعرف متى تنتهي، فهكذا تكون رحلات الهجرة دائما.ترك أبو بكر بلده بحثا عن مكان أكثر أمانا له ولعائلته، بعد تدهور الأوضاع في إقليم دارفور، اتجه إلى الخرطوم ومنها إلى القاهرة حيث استقر في حي عين شمس، شرق القاهرة.تجولت "سبوتنيك" في شارع أحمد عصمت، في عين شمس، وفيه تشعر وكأنك انتقلت فجأة إلى أحد الأحياء السودانية، حيث المحلات والمطاعم والأفران والمقاهي معلق عليها لافتات لأسماء سودانية، وأغلب روادها من أبناء الجاليات السودانية (شمال وجنوب) والإثيوبية وعدد آخر من الجاليات الأفريقية.يقول أبو بكر لـ"سبوتنيك" إن بعض أصدقائه نصحه بالإقامة في حي عين شمس، وهناك وجد الكثير من أبناء بلده إلى جانب عدد كبير من الأفارقة المهاجرين لنفس ظروفه وربما أسوأ.وحي عين شمس أحد أقدم الأحياء المصرية، إذ سميت المنطقة باسمها هذا لأنها أقيمت على بقايا مدينة أثرية قديمة، ويقسمه خط مترو الأنفاق إلى جهتين عين شمس الشرقية وعين شمس الغربية، إلا أن أغلب الجاليات الأفريقية يعيشون في عين شمس الشرقية وتحديدا في شارع أحمد عصمت وإبراهيم عبد الرازق.يقول أبو بكر إنه يعيش في شارع إبراهيم عبد الرازق منذ نحو 15 عاما، "في البداية لم أجد عملا، وساعدني بعض الأقارب وعملت في محل بيع ملابس، الآن أبيع الملابس لحسابي الخاص في سوق الموسكي وسط القاهرة".ويضيف أبو بكر "أصبح لدي أصدقاء مصريون، وتزوجت فتاة سودانية وأنجبت ثلاثة أولاد وانتظر حاليا الطفل الرابع".ورغم السنوات الكثيرة التي قضاها أبو بكر عن بلده لا يزال يحلم بالعودة، "أنا سوداني وهفضل سوداني، وهنرجع في يوم من الأيام".يرى أبو بكر أن عين شمس من أكثر الأحياء في مصر التي يسكن فيها السودانيون، إلى جانب أحياء أخرى كحي عابدين وإمبابة وغيرها، لكننا لم نجد إحصائية رسمية حول عدد المهاجرين الأفارقة، وإن كانت القاهرة وحدها تحضن 34.83% من إجمالي الأجانب الذين يعيشون في مصر بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.عدد المهاجرين واللاجئين في مصروتختلف الأرقام والإحصائيات بشأن أعداد الأجانب المقيمين في مصر، باختلاف التعريفات التي يجرى على أساسها المقيم في مصر، ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، احتضان بلاده لـ6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، وهو نفس الرقم الذي سبق وأعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن بلاده ترفض حصر اللاجئين في مخيمات، وتعتبرهم ضيوف.بينما تشير "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة، إلى أن أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر "أكثر من 9 ملايين شخص ينتمون لـ133 دولة" (يمثلون 8.7% من إجمالي سكان البلاد 103 ملايين شخص تقريبا)".وأشارت المنظمة، في رصدها المنشور في أغسطس/ آب الماضي، إلى أن 4 جنسيات تمثل نحو 80% من إجمالي الجنسيات المتواجدة في مصر، وهي الجنسية السودانية بنحو 4 ملايين شخص، و1.5 مليون من الجنسية السورية، ومليون يمني ومثلهم من ليبيا، وتتوزع الـ 20% الباقية على 129 جنسية أخرى.وتعتبر منظمة الهجرة الدولية، أن المهاجر هو "أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص؛ ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وما هي أسباب الحركة أو وما هي مدة الإقامة".في وقت أعلنت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في أحدث تقرير لها في مارس الماضي أن 293.556 من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.ولفتت إلى أن 147083 سوري، و60779 سوداني، و25405 من جنوب السودان، و23233 من إريتريا، و16121 من إثيوبيا ، وهناك 20935 من 52 دولة أخرى.وبحسب منظمة الهجرة الدولية، يساهم المهاجرين في مصر بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري.ماذا يعمل المهاجرونوبحسب منظمة الهجرة الدولية يعمل أكثر من 37% من المهاجرين في مصر في وظائف وشركات مستقرة. وهذا يثبت أن المهاجرين يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري.تختلف المهن التي يعمل بها الأجانب في مصر، في عين شمس، حيث كانت جولتنا، هناك التقينا سليمان عبد الجليل، شاب ثلاثيني يعمل في مخبز للعيش السوداني، يقول إنه من الخرطوم، وانتقل إلى الإقامة في القاهرة قبل 4 سنوات فقط، ويشير إلى أنه يستأجر غرفة في شارع أحمد عصمت مع 3 سودانيين آخرين.ويدرس سليمان بكلية الآداب جامعة عين شمس وهو عضو برابطة الطلبة السودانيين في جامعة عين شمس ويشارك معهم في العديد من الفعاليات التي من بينها تنظيم الرحلات والحفلات وقيادة الدرجات في الشارع، "أنا أعيش هنا.. يجب أن استمتع بكل دقيقة في حياتي.. لا يجب أن أكمل حياتي كلها حزين على الماضي".بالقرب من المخبز الذي يعمل فيه سليمان، أكثر من مطعم يقدم وجبات سودانية، وأيضا يوجد محل للألعاب الإلكترونية يملكه سوداني، وأغلب رواده من السودانيين.وهناك أيضا من يعملون في الفرق الموسيقية لإحياء الأفراح السودانية، حيث تحافظ هذه الفرق على التقاليد والأغاني السودانية.في المساء يجتمع السودانيون في أكثر من مقهى في المنطقة، يلعبون الورق والشطرنج، ويتبادلون أخبار ما يحدث في بلدهم الأم.كأنهم طلاب مصريونتصطحب هبة الله حسن، ابنتها لمياء إلى مركز "دار المعرفة" التعليمي، وهو أحد المراكز التعليمية المتواجدة في القاهرة، يرتاده كثير من السودانيين لدراسة المناهج التعليمية السودانية، بالإضافة إلى تعلم اللغات العربية والإنجليزية.وتركت هبة السودان في 2010، واستقرت في منطقة عين شمس "هنا (عين شمس) يسكن الكثير من أصدقائي وأقاربي"، وتؤكد في حديثها مع "سبوتنيك" أن "دار المعرفة" لا تقدم خدمات تعليمية فقط، وإنما "هناك تتعرف لمياء أكثر على العادات السودانية وتقاليدنا.. كأننا في الخرطوم".وتأسس مركز "دار المعرفة" التعليمي في عام 2010، بمنطقة عين شمس، على يد عدد من المقيمين السودانيين بهدف تقديم خدمات تعليمية لأبناء هذه الجنسيات مجانا أو بأسعار مخفضة.ويحق لأبناء الجالية السودانية في مصر الالتحاق بالنظام التعليمي المصري، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية، قرارا في عام 2013 بمعاملة الطلاب الوافدين من السودان وليبيا والأردن معاملة الطلاب المصريين سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو الفنية، وأيضا قررت أن يعامل الطلاب السوريين واليمنيين معاملة الطلاب المصريين لكن هؤلاء يتم التجديد لهم سنويا بالتنسيق مع وزارة الخارجية بخلاف الجنسيات الأخرى.وفي تصريح صحفي سابق قالت مسؤولة بوزارة التربية والتعليم إن عدد الطلاب الوافدين الذين يدرسون داخل المدارس المصرية في دولة السودان يبلغ 9532 طالبا وطالبة، ومن السعودية 3718، وعدد الطلاب الوافدين من دولة ليبيا يبلغ 5413، والأردن 1690 طالبا وطالبة يدرسون داخل مدارس مصر، بينما يبلغ عدد الطلاب اليمنيين 4844 طالبا وطالبة في جميع المراحل التعليم العام والفني، وعدد الطلاب السوريين 44701 طالب وطالبة في جميع المراحل التعليم العام والفني.يتفق أبو بكر وسليمان وهبة على القلق بشأن الأوضاع في السودان حاليا، ويأملان أن تنتهي الحرب بأسرع وقت، لأن هناك ضحايا من المدنيين يموتون دون أي ذنب، ولا علاقة لهم بالمعركة الدائرة بين القوتين العسكريتين.

https://sputnikarabic.ae/20230427/5-دول-مجاورة-للسودان-في-صراعات-مستمرة-أين-يلجأ-السودانيون-من-الحرب؟-1076363918.html

https://sputnikarabic.ae/20230501/طرفا-الصراع-في-السودان-يوافقان-على-مفاوضات-محتمل-عقدها-في-السعودية-1076513736.html

https://sputnikarabic.ae/20230430/اتحاد-قادة-أكتوبر-لاجئون-في-مصر-يستقبلون-القادمين-من-السودان-1076492394.html

https://sputnikarabic.ae/20230425/مفوضية-اللاجئين-نتوقع-وصول-اللاجئين-من-السودان-إلى-100-ألف-شخص-1076270320.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي