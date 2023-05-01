https://sputnikarabic.ae/20230501/خبير-القصف-الروسي-المكثف-رسالة-بأن-أي-هجوم-أوكراني-مصيره-الفشل-والتدمير-1076518654.html

خبير: القصف الروسي المكثف رسالة بأن أي هجوم أوكراني مصيره الفشل والتدمير

خبير: القصف الروسي المكثف رسالة بأن أي هجوم أوكراني مصيره الفشل والتدمير

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T13:23+0000

2023-05-01T13:23+0000

2023-05-01T13:23+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: القصف الروسي المكثف رسائل بأن أي هجوم أوكراني سيكون مصيره الفشل والتدمير خبير: القصف الروسي المكثف رسائل بأن أي هجوم أوكراني سيكون مصيره الفشل والتدمير

الجيش الروسي يستهدف البنى التحتية ويدمرمستودعات الذخيرة للجيش الأوكراني، ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:معارك السودان تنذر بحرب أهلية. ويقول خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:قصف إسرائيلي جديد على سوريا وهذه المرة في محيط حمص. وهو ما قال عنه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون:وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم، ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق رشيد درباس قال لبرنامجنا في هذا الصدد:وزراء خارجية الأردن وسوريا والسعودية والعراق يجتمعون في عمَّان بشأن سوريا. عن هذا تحدث الكاتب والمحلل السياسي عمار مرهج:مبادرة "من أجل كل لاجئ"، التي أسسها مجموعة من اللاجئين السودانيين لخدمة مجتمع اللاجئين في مصر، وقدمت أماني أبو بكر، مؤسسة ومدربة بالمبادرة، تدريبًا عمليًا لمجموعة من السيدات لتعليمهن وتشغيلهن بإحدى الحرف اليدوية وهي صناعة المشغولات بالخرز.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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