https://sputnikarabic.ae/20230501/خبير-القصف-الروسي-المكثف-رسالة-بأن-أي-هجوم-أوكراني-مصيره-الفشل-والتدمير-1076518654.html
خبير: القصف الروسي المكثف رسالة بأن أي هجوم أوكراني مصيره الفشل والتدمير
خبير: القصف الروسي المكثف رسالة بأن أي هجوم أوكراني مصيره الفشل والتدمير
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T13:23+0000
2023-05-01T13:23+0000
2023-05-01T13:23+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: القصف الروسي المكثف رسائل بأن أي هجوم أوكراني سيكون مصيره الفشل والتدمير
خبير: القصف الروسي المكثف رسائل بأن أي هجوم أوكراني سيكون مصيره الفشل والتدمير
الجيش الروسي يستهدف البنى التحتية ويدمرمستودعات الذخيرة للجيش الأوكراني، ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:معارك السودان تنذر بحرب أهلية. ويقول خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:قصف إسرائيلي جديد على سوريا وهذه المرة في محيط حمص. وهو ما قال عنه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون:وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم، ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق رشيد درباس قال لبرنامجنا في هذا الصدد:وزراء خارجية الأردن وسوريا والسعودية والعراق يجتمعون في عمَّان بشأن سوريا. عن هذا تحدث الكاتب والمحلل السياسي عمار مرهج:مبادرة "من أجل كل لاجئ"، التي أسسها مجموعة من اللاجئين السودانيين لخدمة مجتمع اللاجئين في مصر، وقدمت أماني أبو بكر، مؤسسة ومدربة بالمبادرة، تدريبًا عمليًا لمجموعة من السيدات لتعليمهن وتشغيلهن بإحدى الحرف اليدوية وهي صناعة المشغولات بالخرز.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2023
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: القصف الروسي المكثف رسالة بأن أي هجوم أوكراني مصيره الفشل والتدمير
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الجيش الروسي يستهدف البنى التحتية ويدمرمستودعات الذخيرة للجيش الأوكراني، ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:
"هذا القصف المكثف للبنى التحتية والعسكرية الأوكرانية، رسائل روسية لإفهام نظام كييف بأن أي اعتداء على الأراضي الروسية سيتم الرد عليه بقوة، وكل ما يحضرونه من هجوم مضاد سيكون مصيره الفشل والتدمير".
معارك السودان تنذر بحرب أهلية. ويقول خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:
"القوات المسلحة الآن تقوم بعمليات تمشيط وتطهير لمناطق العاصمة المختلفة والكفة الآن تميل إلى القوات المسلحة بينما القوات المتمردة الآن هي في أضعف حالاتها وأصبحت مجموعات منتشرة في المناطق السكنية".
قصف إسرائيلي جديد على سوريا وهذه المرة في محيط حمص. وهو ما قال عنه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون:
"هذا الموضوع لا يراد منه فقط تحقيق أهداف عسكرية وإنما تحقيق أهداف سياسية داخلية في داخل إسرائيل وأيضا خارجية من خلال إعادة تعويم إسرائيل كقوة في هذه المنطقة بالإضافة إلى اختبار واستطلاع القدرات القتالية لمنظومات الدفاع الجوي للجيش العربي السوري وفيما إذا طرأ أي تطوير أو تغيير عليها الحالة الوحيدة التي ستوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة هو إنشاء نوع من توازن الرعب والردع وذلك باستهداف الكيان الصهيوني".
وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم، ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق رشيد درباس قال لبرنامجنا في هذا الصدد:
"هناك معاهدة بين لبنان وسوريا لتبادل السجناء، وهذا شيء طبيعي من الجانب اللبناني، خصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، واكتظاظ السجون في لبنان".
وزراء خارجية الأردن وسوريا والسعودية والعراق يجتمعون في عمَّان بشأن سوريا. عن هذا تحدث الكاتب والمحلل السياسي عمار مرهج:
"لا بد من عودة العرب إلى تحالف جديد يمكن من خلاله أن يشكل نواة معينة للصمود والصبر أمام التحالفات الدولية الجديدة في النظام العالمي الذي تُرسم معالمه الآن".
مبادرة "من أجل كل لاجئ"، التي أسسها مجموعة من اللاجئين السودانيين لخدمة مجتمع اللاجئين في مصر، وقدمت أماني أبو بكر، مؤسسة ومدربة بالمبادرة، تدريبًا عمليًا لمجموعة من السيدات لتعليمهن وتشغيلهن بإحدى الحرف اليدوية وهي صناعة المشغولات بالخرز.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...