https://sputnikarabic.ae/20230501/دبلوماسي-غربي-يكشف-سبب-عدم-رغبة-واشنطن-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو-1076507067.html
دبلوماسي غربي يكشف سبب عدم رغبة واشنطن ضم أوكرانيا إلى الناتو
دبلوماسي غربي يكشف سبب عدم رغبة واشنطن ضم أوكرانيا إلى الناتو
قال دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن هويته لوكالات إعلام غربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفضل إعطاء أوكرانيا ضمانات أمنية، ولكن ليس قبولها في الناتو، لأنها لا... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T08:13+0000
2023-05-01T08:13+0000
2023-05-01T08:34+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
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ونقلت المصادر عن الدبلوماسي قوله "إنهم ينطلقون من مبدأ أن الاستيلاء على الأراضي خلال الهجوم المضاد الأوكراني سيكون محدودًا ولا يمكن ضمانه إلا بالاقتران مع المفاوضات".في رأيه، تتوقع الإدارة الأمريكية تحقيق بعض الاستقرار في أوكرانيا بحلول صيف عام 2024 ، عندما تكون الحملة الرئاسية الأمريكية على قدم وساق، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند".وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا: "سيكون الأمر صعبا للغاية نحن ندرك ذلك، والأوكرانيون أنفسهم يعرفون ذلك يجب أن ننتقل إلى المرحلة العملية، ونحدد المراحل والصيغ لكيفية التصرف عند انتهاء الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230430/رئيس-ليتوانيا-يكشف-شرط-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1076480117.html
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العالم, الناتو
دبلوماسي غربي يكشف سبب عدم رغبة واشنطن ضم أوكرانيا إلى الناتو
08:13 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 01.05.2023) تابعنا عبر
قال دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن هويته لوكالات إعلام غربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفضل إعطاء أوكرانيا ضمانات أمنية، ولكن ليس قبولها في الناتو، لأنها لا تؤمن بعودة المناطق التي فقدتها نتيجة الهجوم المضاد.
ونقلت المصادر عن الدبلوماسي قوله "إنهم ينطلقون من مبدأ أن الاستيلاء على الأراضي خلال الهجوم المضاد الأوكراني سيكون محدودًا ولا يمكن ضمانه إلا بالاقتران مع المفاوضات".
في رأيه، تتوقع الإدارة الأمريكية تحقيق بعض الاستقرار في أوكرانيا
بحلول صيف عام 2024 ، عندما تكون الحملة الرئاسية الأمريكية على قدم وساق، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند".
وكان الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، قد أعلن أمس الأحد، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو قبل انتهاء الصراع المسلح على أراضيها.
وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا: "سيكون الأمر صعبا للغاية نحن ندرك ذلك، والأوكرانيون أنفسهم يعرفون ذلك يجب أن ننتقل إلى المرحلة العملية، ونحدد المراحل والصيغ لكيفية التصرف عند انتهاء الصراع".