https://sputnikarabic.ae/20230501/رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-يلتقي-نظيره-الهندي-ويناقشان-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1076532991.html
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يلتقي نظيره الهندي ويناقشان التعاون الثنائي بين البلدين
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يلتقي نظيره الهندي ويناقشان التعاون الثنائي بين البلدين
التقى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في طهران، اليوم الاثنين، لمناقشة التعاون الثنائي. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T16:49+0000
2023-05-01T16:49+0000
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ووفق وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، أكد شمخاني أن "التطورات العالمية والإقليمية خلقت ظروفا جيدة للغاية لتعزيز التفاعلات الثنائية بين الهند وإيران في مجال الطاقة والنقل والعبور والتكنولوجيا والبنوك".وشدد المسؤول الإيراني على أن تعاون بلاده مع الهند "لا يهدف إلى مواجهة أي دولة ثالثة"، وفق تعبيره.من جهته، قال دوفال إن الهند تعتبر ميناء تشابهار الإيراني بوابة لتعاون اقتصادي شامل مع طهران، مضيفًا أن نيودلهي مستعدة لدفع المناقشات لحل المشكلات القائمة بين البلدين.يشار إلى أن الهند وإيران بينهما علاقات علاقات تجارية مهمة، لا سيما في واردات النفط الخام إلى الهند وصادرات الديزل إلى إيران.طالع أيضا: باقري: التعاون بين إيران والهند يوطد السلام والاستقرار في المنطقة
https://sputnikarabic.ae/20230225/حجم-التبادل-التجاري-بين-الهند-وإيران-بلغ-25-مليار-دولار-خلال-عام-واحد-1074004204.html
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أخبار إيران, إيران, أخبار الهند اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, إيران, أخبار الهند اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يلتقي نظيره الهندي ويناقشان التعاون الثنائي بين البلدين
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التقى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في طهران، اليوم الاثنين، لمناقشة التعاون الثنائي.
ووفق وكالة
الأنباء الإيرانية، إرنا، أكد شمخاني أن "التطورات العالمية والإقليمية خلقت ظروفا جيدة للغاية لتعزيز التفاعلات الثنائية بين الهند وإيران في مجال الطاقة والنقل والعبور والتكنولوجيا والبنوك".
وشدد المسؤول الإيراني
على أن تعاون بلاده مع الهند "لا يهدف إلى مواجهة أي دولة ثالثة"، وفق تعبيره.
من جهته، قال دوفال إن الهند تعتبر ميناء تشابهار الإيراني بوابة لتعاون اقتصادي شامل مع طهران، مضيفًا أن نيودلهي مستعدة لدفع المناقشات لحل المشكلات القائمة بين البلدين.
كما ناقش الطرفان زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، حيث أكد شمخاني أن "استخدام الريال والروبية سيساعد إيران والهند في تحقيق أهدافهما الاقتصادية المشتركة".
يشار إلى أن الهند وإيران بينهما علاقات علاقات تجارية مهمة، لا سيما في واردات النفط الخام إلى الهند وصادرات الديزل إلى إيران.