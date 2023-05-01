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https://sputnikarabic.ae/20230501/روسيا-وإيران-تطوران-قمرا-صناعيا-مشتركا-للأبحاث-1076533287.html
روسيا وإيران تطوران قمرا صناعيا مشتركا للأبحاث
روسيا وإيران تطوران قمرا صناعيا مشتركا للأبحاث
أعلن رئيس جامعة طهران السيد محمد مقيمي، اليوم الاثنين، أن جامعة طهران وكلية دراسات الفضاء في جامعة موسكو الحكومية ستبدآن العمل على إنشاء قمر صناعي بحثي مشترك. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T17:08+0000
2023-05-01T17:08+0000
روسيا
إيران
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وقال محمد مقيمي: "اتفقنا على أن العمل سيبدأ في غضون أسبوعين حتى نتمكن من إطلاق قمر صناعي بحثي مشترك في المدار في المستقبل القريب".وفي حديثه عن التعاون بين البلدين والاتفاقيات التي تم التوصل إليها: "لقد عقدنا اتفاقيات جيدة مع جامعة موسكو حول تبادل الطلاب والأساتذة والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل".وأضاف: "هناك اتفاقيات مع كلية الفضاء في جامعة موسكو، وقمنا بزيارة متحف الفضاء الروسي، حتى نرى قريبًا أن جامعة طهران ستشغل قمرًا صناعيًا مشتركًا مع الروس في مجال البحث العلمي".وختم: "جامعتي طهران وموسكو اتفقنا أيضًا على استمرار الأنشطة العلمية والتعليمية ومنح شهادات رسمية للطلاب"، بحسب وكالة "ارنا".
https://sputnikarabic.ae/20230427/منظمة-شنغهاي-عملية-قبول-عضوية-إيران-تسير-بشكل-كامل-1076394595.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

روسيا وإيران تطوران قمرا صناعيا مشتركا للأبحاث

17:08 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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أعلن رئيس جامعة طهران السيد محمد مقيمي، اليوم الاثنين، أن جامعة طهران وكلية دراسات الفضاء في جامعة موسكو الحكومية ستبدآن العمل على إنشاء قمر صناعي بحثي مشترك.
وقال محمد مقيمي: "اتفقنا على أن العمل سيبدأ في غضون أسبوعين حتى نتمكن من إطلاق قمر صناعي بحثي مشترك في المدار في المستقبل القريب".
وفي حديثه عن التعاون بين البلدين والاتفاقيات التي تم التوصل إليها: "لقد عقدنا اتفاقيات جيدة مع جامعة موسكو حول تبادل الطلاب والأساتذة والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل".

وتابع: "قمنا بزيارة قسم اللغة الفارسية وآدابها في جامعة موسكو، كما عقدنا لقاء مع الطلاب، وشهدنا اهتمام الطلاب الروس الكبير بزيارة إيران، ملفتا أن الأرضية باتت مهيأة لهذه الزيارة حيث جامعة طهران ستستضيف هولاء الطلاب في الصيف لمدة شهرين لتفقد بعض الجامعات في إيران".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال صورة مشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء الدول والمراقبين في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. 16 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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وأضاف: "هناك اتفاقيات مع كلية الفضاء في جامعة موسكو، وقمنا بزيارة متحف الفضاء الروسي، حتى نرى قريبًا أن جامعة طهران ستشغل قمرًا صناعيًا مشتركًا مع الروس في مجال البحث العلمي".
وختم: "جامعتي طهران وموسكو اتفقنا أيضًا على استمرار الأنشطة العلمية والتعليمية ومنح شهادات رسمية للطلاب"، بحسب وكالة "ارنا".
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