https://sputnikarabic.ae/20230501/سويسرا-تنشئ-وحدة-استخباراتية-للتجسس-على-شبكات-التواصل-الاجتماعي-1076526888.html

سويسرا تنشئ وحدة استخباراتية للتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي

سويسرا تنشئ وحدة استخباراتية للتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي

قالت إيزابيل غرابر، المتحدثة باسم جهاز المخابرات السويسري، لوكالة "سبوتنيك"، إنه يتم إنشاء قسم جديد من عملاء المخابرات في سويسرا، سيراقب الشبكات الاجتماعية من... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T14:37+0000

2023-05-01T14:37+0000

2023-05-01T14:37+0000

مجتمع

سويسرا

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وأضافت إيزابيل: "جهاز الاستخبارات في سويسرا بصدد تنفيذ مشروع يشارك فيه عملاء افتراضيون سيكونون مسؤولين عن البحث السريع عن المعلومات على الشبكات الاجتماعية من أجل جمع البيانات الاستخباراتية".وأضافت المتحدثة: "يجب على جهاز المخابرات الفيدرالي التكيف مع التهديدات المتغيرة في العالم الافتراضي والتطورات التكنولوجية".وأفادت المتحدثة بأن، "العملاء السيبرانيين سيخضعون لمراقبة الهيئات الإشرافية التابعة لجهاز الاستخبارات الفيدرالية، ولا سيما السلطة المستقلة لمراقبة أنشطة الاستخبارات ولجنة برلمانية خاصة. لكن الإطار القانوني لا يحتاج إلى تغيير لتنفيذ هذا المشروع".

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