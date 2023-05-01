عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230501/سويسرا-تنشئ-وحدة-استخباراتية-للتجسس-على-شبكات-التواصل-الاجتماعي-1076526888.html
سويسرا تنشئ وحدة استخباراتية للتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي
سويسرا تنشئ وحدة استخباراتية للتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي
قالت إيزابيل غرابر، المتحدثة باسم جهاز المخابرات السويسري، لوكالة "سبوتنيك"، إنه يتم إنشاء قسم جديد من عملاء المخابرات في سويسرا، سيراقب الشبكات الاجتماعية من... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:37+0000
2023-05-01T14:37+0000
مجتمع
سويسرا
العالم الافتراضي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101602/04/1016020467_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_876bccbf1f827d99ddf77d828b83a591.jpg
وأضافت إيزابيل: "جهاز الاستخبارات في سويسرا بصدد تنفيذ مشروع يشارك فيه عملاء افتراضيون سيكونون مسؤولين عن البحث السريع عن المعلومات على الشبكات الاجتماعية من أجل جمع البيانات الاستخباراتية".وأضافت المتحدثة: "يجب على جهاز المخابرات الفيدرالي التكيف مع التهديدات المتغيرة في العالم الافتراضي والتطورات التكنولوجية".وأفادت المتحدثة بأن، "العملاء السيبرانيين سيخضعون لمراقبة الهيئات الإشرافية التابعة لجهاز الاستخبارات الفيدرالية، ولا سيما السلطة المستقلة لمراقبة أنشطة الاستخبارات ولجنة برلمانية خاصة. لكن الإطار القانوني لا يحتاج إلى تغيير لتنفيذ هذا المشروع".
https://sputnikarabic.ae/20230501/جيه-بي-مورغان-يحاول-إنقاذ-بنك-فيرست-ريبابليك-بعد-استحواذه-عليه-1076517029.html
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101602/04/1016020467_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_3d8e55ccb745da0b7e8ea9a88181cdf7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سويسرا, العالم الافتراضي, العالم
سويسرا, العالم الافتراضي, العالم

سويسرا تنشئ وحدة استخباراتية للتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي

14:37 GMT 01.05.2023
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبرTelegram
قالت إيزابيل غرابر، المتحدثة باسم جهاز المخابرات السويسري، لوكالة "سبوتنيك"، إنه يتم إنشاء قسم جديد من عملاء المخابرات في سويسرا، سيراقب الشبكات الاجتماعية من أجل جمع معلومات مفيدة.
وأضافت إيزابيل: "جهاز الاستخبارات في سويسرا بصدد تنفيذ مشروع يشارك فيه عملاء افتراضيون سيكونون مسؤولين عن البحث السريع عن المعلومات على الشبكات الاجتماعية من أجل جمع البيانات الاستخباراتية".

وأوضحت غرابر، أن "جهار المخابرات لن يقدم معلومات حول عدد العملاء الافتراضيين الذين سيتم تعيينهم أو أنشطتهم التشغيلية أو طرق عملهم".

بنك فيرست ريبابليك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
"جيه بي مورغان" يحاول إنقاذ بنك "فيرست ريبابليك" بعد استحواذه عليه
12:45 GMT
وأضافت المتحدثة: "يجب على جهاز المخابرات الفيدرالي التكيف مع التهديدات المتغيرة في العالم الافتراضي والتطورات التكنولوجية".
وأفادت المتحدثة بأن، "العملاء السيبرانيين سيخضعون لمراقبة الهيئات الإشرافية التابعة لجهاز الاستخبارات الفيدرالية، ولا سيما السلطة المستقلة لمراقبة أنشطة الاستخبارات ولجنة برلمانية خاصة. لكن الإطار القانوني لا يحتاج إلى تغيير لتنفيذ هذا المشروع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала