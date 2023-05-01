https://sputnikarabic.ae/20230501/سويسرا-تنشئ-وحدة-استخباراتية-للتجسس-على-شبكات-التواصل-الاجتماعي-1076526888.html
سويسرا تنشئ وحدة استخباراتية للتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي
سويسرا تنشئ وحدة استخباراتية للتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي
قالت إيزابيل غرابر، المتحدثة باسم جهاز المخابرات السويسري، لوكالة "سبوتنيك"، إنه يتم إنشاء قسم جديد من عملاء المخابرات في سويسرا، سيراقب الشبكات الاجتماعية من... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:37+0000
2023-05-01T14:37+0000
2023-05-01T14:37+0000
مجتمع
سويسرا
العالم الافتراضي
العالم
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وأضافت إيزابيل: "جهاز الاستخبارات في سويسرا بصدد تنفيذ مشروع يشارك فيه عملاء افتراضيون سيكونون مسؤولين عن البحث السريع عن المعلومات على الشبكات الاجتماعية من أجل جمع البيانات الاستخباراتية".وأضافت المتحدثة: "يجب على جهاز المخابرات الفيدرالي التكيف مع التهديدات المتغيرة في العالم الافتراضي والتطورات التكنولوجية".وأفادت المتحدثة بأن، "العملاء السيبرانيين سيخضعون لمراقبة الهيئات الإشرافية التابعة لجهاز الاستخبارات الفيدرالية، ولا سيما السلطة المستقلة لمراقبة أنشطة الاستخبارات ولجنة برلمانية خاصة. لكن الإطار القانوني لا يحتاج إلى تغيير لتنفيذ هذا المشروع".
https://sputnikarabic.ae/20230501/جيه-بي-مورغان-يحاول-إنقاذ-بنك-فيرست-ريبابليك-بعد-استحواذه-عليه-1076517029.html
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سويسرا, العالم الافتراضي, العالم
سويسرا, العالم الافتراضي, العالم
سويسرا تنشئ وحدة استخباراتية للتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي
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قالت إيزابيل غرابر، المتحدثة باسم جهاز المخابرات السويسري، لوكالة "سبوتنيك"، إنه يتم إنشاء قسم جديد من عملاء المخابرات في سويسرا، سيراقب الشبكات الاجتماعية من أجل جمع معلومات مفيدة.
وأضافت إيزابيل: "جهاز الاستخبارات في سويسرا بصدد تنفيذ مشروع يشارك فيه عملاء افتراضيون سيكونون مسؤولين عن البحث السريع عن المعلومات على الشبكات الاجتماعية من أجل جمع البيانات الاستخباراتية".
وأوضحت غرابر، أن "جهار المخابرات لن يقدم معلومات حول عدد العملاء الافتراضيين الذين سيتم تعيينهم أو أنشطتهم التشغيلية أو طرق عملهم".
وأضافت المتحدثة: "يجب على جهاز المخابرات الفيدرالي التكيف مع التهديدات المتغيرة في العالم الافتراضي والتطورات التكنولوجية".
وأفادت المتحدثة بأن، "العملاء السيبرانيين سيخضعون لمراقبة الهيئات الإشرافية التابعة لجهاز الاستخبارات الفيدرالية، ولا سيما السلطة المستقلة لمراقبة أنشطة الاستخبارات ولجنة برلمانية خاصة. لكن الإطار القانوني لا يحتاج إلى تغيير لتنفيذ هذا المشروع".