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https://sputnikarabic.ae/20230501/شاحنات-الجيش-الأردني-تنقل-مساعدات-إنسانية-لمتضرري-الزلزال-في-سوريا-صور-1076522550.html
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا... صور
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا... صور
دخلت الأراضي السورية، صباح اليوم الاثنين، 10 شاحنات مساعدات مقدمة من الشعب الأردني، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:00+0000
2023-05-01T14:00+0000
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وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في درعا، أن "10 شاحنات من المساعدات الإنسانية الأردنية دخلت عن طريق معبر نصيب الحدودي، باتجاه الأراضي السورية".وتتضمن الشحنة التي أرسلتها (الهيئة الخيرية الهاشمية) مواد طبية وغذائية وإغاثية، دعماً للمحافظات السورية المتضررة جراء الزلزال.وقال مدير مركز "نصيب" الحدودي، شادي أبازيد، لـ"سبوتنيك": "دخلت اليوم 10 شاحنات مقدمة من (الهيئة الخيرية الملكية الهاشمية)، تحمل مساعدات طبية إغاثية وغذائية".وأضاف أبازيد: "تمت عملية مناقلة شحنة المساعدات إلى سيارات الهلال الأحمر العربي السوري تمهيدا لتوزيعها على أهلنا المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا".ويتزامن إرسال شحنة المساعدات الأردنية الجديدة مع انطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والسعودية والعراق في العاصمة الأردنية، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت في مدينة جدة بداية الشهر الماضي.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, زلزال, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, زلزال, العالم العربي

شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا... صور

14:00 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
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حصري
دخلت الأراضي السورية، صباح اليوم الاثنين، 10 شاحنات مساعدات مقدمة من الشعب الأردني، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في درعا، أن "10 شاحنات من المساعدات الإنسانية الأردنية دخلت عن طريق معبر نصيب الحدودي، باتجاه الأراضي السورية".
وتتضمن الشحنة التي أرسلتها (الهيئة الخيرية الهاشمية) مواد طبية وغذائية وإغاثية، دعماً للمحافظات السورية المتضررة جراء الزلزال.
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
وقال مدير مركز "نصيب" الحدودي، شادي أبازيد، لـ"سبوتنيك": "دخلت اليوم 10 شاحنات مقدمة من (الهيئة الخيرية الملكية الهاشمية)، تحمل مساعدات طبية إغاثية وغذائية".
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
وأضاف أبازيد: "تمت عملية مناقلة شحنة المساعدات إلى سيارات الهلال الأحمر العربي السوري تمهيدا لتوزيعها على أهلنا المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا".
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
1/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
2/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
3/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
4/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
5/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
6/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
7/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
8/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
9/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
ويتزامن إرسال شحنة المساعدات الأردنية الجديدة مع انطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والسعودية والعراق في العاصمة الأردنية، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت في مدينة جدة بداية الشهر الماضي.
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