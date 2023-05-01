شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا... صور
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
حصري
دخلت الأراضي السورية، صباح اليوم الاثنين، 10 شاحنات مساعدات مقدمة من الشعب الأردني، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في درعا، أن "10 شاحنات من المساعدات الإنسانية الأردنية دخلت عن طريق معبر نصيب الحدودي، باتجاه الأراضي السورية".
وتتضمن الشحنة التي أرسلتها (الهيئة الخيرية الهاشمية) مواد طبية وغذائية وإغاثية، دعماً للمحافظات السورية المتضررة جراء الزلزال.
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
وقال مدير مركز "نصيب" الحدودي، شادي أبازيد، لـ"سبوتنيك": "دخلت اليوم 10 شاحنات مقدمة من (الهيئة الخيرية الملكية الهاشمية)، تحمل مساعدات طبية إغاثية وغذائية".
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
وأضاف أبازيد: "تمت عملية مناقلة شحنة المساعدات إلى سيارات الهلال الأحمر العربي السوري تمهيدا لتوزيعها على أهلنا المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا".
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
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© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
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© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
3/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
4/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
5/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
6/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
7/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
8/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Farts Al-Ahmad شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
9/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
1/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
2/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
3/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
4/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
5/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
6/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
7/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
8/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
9/9
© Sputnik . Farts Al-Ahmad
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
ويتزامن إرسال شحنة المساعدات الأردنية الجديدة مع انطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والسعودية والعراق في العاصمة الأردنية، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت في مدينة جدة بداية الشهر الماضي.