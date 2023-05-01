https://sputnikarabic.ae/20230501/طائرة-إجلاء-أردنية-ثامنة-تقل-85-شخصا-من-السودان-1076504027.html

طائرة إجلاء أردنية ثامنة تقل 85 شخصا من السودان

طائرة إجلاء أردنية ثامنة تقل 85 شخصا من السودان

أعلن الأردن، إجلاء 85 شخصا من السودان، على متن طائرة الإجلاء الثامنة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، التي وصلت إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمان، قادمة... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T06:05+0000

2023-05-01T06:05+0000

2023-05-01T06:05+0000

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وقالت الخارجية الأردنية في بيان مساء أمس الأحد، إن الطائرة أقلت 46 مواطنا أردنيا و39 من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (سوريا، لبنان، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، إرتيريا)، ومن موظفي المنظمات الدولية، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وأوضحت أن الطائرة التي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولي نقلت كذلك 8 أطنان من المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للصليب الأحمر الدولي ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.وأشارت إلى أن المملكة الأردنية، أطلقت حتى الآن 8 طائرات إجلاء حملت على متنها 661 شخصا من بينهم 469 اردنيا و192 من رعايا 26 دولة شقيقة وصديقة.وأضافت أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات الإجلاء الألمانية التي اتخذت من المملكة قاعدة لانطلاق رحلاتها إلى السودان، بلغ 30 مواطناً أردنياً.ومساء الأحد،أعلن الجيش السوداني، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.وكان الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني