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https://sputnikarabic.ae/20230501/طائرة-تكاد-تصطدم-برأس-رجل-لحظة-هبوطها-فيديو--1076527171.html
طائرة تكاد تصطدم برأس رجل لحظة هبوطها... فيديو
طائرة تكاد تصطدم برأس رجل لحظة هبوطها... فيديو
تدوال رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات الزراعية واقترابها من رأس رجل في البرازيل. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:51+0000
2023-05-01T14:51+0000
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ويظهر مقطع الفيديو لحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات الزراعية واقترابها بشكل كبير من رأس رجل في مدينة ساو باولو خلال محاولته قطع المدرج.وبحسب وسائل الإعلام المحلية سجل الحادث، يوم السبت 29 أبريل/ نيسان، خلال معرض للتكنولوجيا الزراعية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

طائرة تكاد تصطدم برأس رجل لحظة هبوطها... فيديو

14:51 GMT 01.05.2023
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . YouTube
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تدوال رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات الزراعية واقترابها من رأس رجل في البرازيل.
ويظهر مقطع الفيديو لحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات الزراعية واقترابها بشكل كبير من رأس رجل في مدينة ساو باولو خلال محاولته قطع المدرج.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية سجل الحادث، يوم السبت 29 أبريل/ نيسان، خلال معرض للتكنولوجيا الزراعية.
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