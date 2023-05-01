https://sputnikarabic.ae/20230501/طائرة-تكاد-تصطدم-برأس-رجل-لحظة-هبوطها-فيديو--1076527171.html
طائرة تكاد تصطدم برأس رجل لحظة هبوطها... فيديو
طائرة تكاد تصطدم برأس رجل لحظة هبوطها... فيديو
تدوال رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات الزراعية واقترابها من رأس رجل في البرازيل. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:51+0000
2023-05-01T14:51+0000
2023-05-01T14:51+0000
نادي الفيديو
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ويظهر مقطع الفيديو لحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات الزراعية واقترابها بشكل كبير من رأس رجل في مدينة ساو باولو خلال محاولته قطع المدرج.وبحسب وسائل الإعلام المحلية سجل الحادث، يوم السبت 29 أبريل/ نيسان، خلال معرض للتكنولوجيا الزراعية.
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2023
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101569/96/1015699660_200:0:1231:773_1920x0_80_0_0_da229cc3b9b19f19d9a90e7a7e33e457.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طائرة تكاد تصطدم برأس رجل لحظة هبوطها... فيديو
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تدوال رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات الزراعية واقترابها من رأس رجل في البرازيل.
ويظهر مقطع الفيديو لحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات الزراعية واقترابها بشكل كبير من رأس رجل في مدينة ساو باولو خلال محاولته قطع المدرج.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية سجل الحادث، يوم السبت 29 أبريل/ نيسان، خلال معرض للتكنولوجيا الزراعية.