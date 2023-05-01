https://sputnikarabic.ae/20230501/عدسة-سبوتنيك-تدخل-مستودعا-سوفييتيا-ضخما-للأسلحة-استخدمته-القوات-الأوكرانية-فيديو--1076506844.html
عدسة "سبوتنيك" تدخل مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة استخدمته القوات الأوكرانية... فيديو
عدسة "سبوتنيك" تدخل مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة استخدمته القوات الأوكرانية... فيديو
رصدت عدسة "سبوتنيك"، مستودعات للأسلحة تعود للحقبة السوفييتية استخدمتها القوات الأوكرانية لتخزين الأسلحة بالقرب من مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T08:24+0000
2023-05-01T08:24+0000
2023-05-01T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356393_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_6d6a037536f1354f3287cdd0c5d9c99b.jpg
وظهر في الفيديو مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة والذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية.وكانت سوليدار، الواقعة بين أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت) وسيفيرسك في جمهورية دونيستك الشعبية، ذات أهمية استراتيجية للجيش الأوكراني، أقامت القوات المسلحة الأوكرانية تحصينات دفاعية قوية في المدينة. وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-مدفعية-للجيش-الأوكراني-في-أربع-بلدات-بدونيتسك-1076502632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356393_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_312ba761d6f6361e9d964a52323be269.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
عدسة "سبوتنيك" تدخل مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة استخدمته القوات الأوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
رصدت عدسة "سبوتنيك"، مستودعات للأسلحة تعود للحقبة السوفييتية استخدمتها القوات الأوكرانية لتخزين الأسلحة بالقرب من مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وظهر في الفيديو مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة والذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية.
وكانت سوليدار، الواقعة بين أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت) وسيفيرسك في جمهورية دونيستك الشعبية، ذات أهمية استراتيجية للجيش الأوكراني، أقامت القوات المسلحة الأوكرانية تحصينات دفاعية قوية في المدينة.
وأتاحت سيطرة القوات المسلحة الروسية على المدينة قطع طريق الإمداد المباشر بين سيفيرسك وأرتيوموفسك والاقتراب من أرتيوموفسك من الجانب الشمالي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.