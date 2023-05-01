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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/عدسة-سبوتنيك-تدخل-مستودعا-سوفييتيا-ضخما-للأسلحة-استخدمته-القوات-الأوكرانية-فيديو--1076506844.html
عدسة "سبوتنيك" تدخل مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة استخدمته القوات الأوكرانية... فيديو
عدسة "سبوتنيك" تدخل مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة استخدمته القوات الأوكرانية... فيديو
رصدت عدسة "سبوتنيك"، مستودعات للأسلحة تعود للحقبة السوفييتية استخدمتها القوات الأوكرانية لتخزين الأسلحة بالقرب من مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T08:24+0000
2023-05-01T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وظهر في الفيديو مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة والذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية.وكانت سوليدار، الواقعة بين أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت) وسيفيرسك في جمهورية دونيستك الشعبية، ذات أهمية استراتيجية للجيش الأوكراني، أقامت القوات المسلحة الأوكرانية تحصينات دفاعية قوية في المدينة. وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-مدفعية-للجيش-الأوكراني-في-أربع-بلدات-بدونيتسك-1076502632.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

عدسة "سبوتنيك" تدخل مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة استخدمته القوات الأوكرانية... فيديو

08:24 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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رصدت عدسة "سبوتنيك"، مستودعات للأسلحة تعود للحقبة السوفييتية استخدمتها القوات الأوكرانية لتخزين الأسلحة بالقرب من مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وظهر في الفيديو مستودعا سوفييتيا ضخما للأسلحة والذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية.
وكانت سوليدار، الواقعة بين أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت) وسيفيرسك في جمهورية دونيستك الشعبية، ذات أهمية استراتيجية للجيش الأوكراني، أقامت القوات المسلحة الأوكرانية تحصينات دفاعية قوية في المدينة.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك
03:34 GMT

وأتاحت سيطرة القوات المسلحة الروسية على المدينة قطع طريق الإمداد المباشر بين سيفيرسك وأرتيوموفسك والاقتراب من أرتيوموفسك من الجانب الشمالي.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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