https://sputnikarabic.ae/20230501/علماء-يكتشفون-أسرع-حركة-بيولوجية-في-العالم-فيديو-1076509525.html

علماء يكتشفون أسرع حركة بيولوجية في العالم... فيديو

علماء يكتشفون أسرع حركة بيولوجية في العالم... فيديو

اكتشف العلماء الصينيون الأساس الجزيئي للانكماش فائق السرعة لسبيروستوموم، وهو جنس من الطلائعيات أحادية الخلية بمقياس ملليمتر والمعروفة بحركتها السريعة بشكل لا... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T09:31+0000

2023-05-01T09:31+0000

2023-05-01T10:08+0000

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وبحسب المجلة العلمية "Science Advances"، وصف أنطوني فان ليوينهوك في رسالته الشهيرة إلى الجمعية الملكية بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1676، حقيقيات النوى أحادية الخلية (Vorticella) وانكماشها الرائع للخلايا فائقة السرعة بأنها المجموعة الأولى من الاكتشافات. يختلف هذا النوع من تقلص الخلايا فائقة السرعة الناتج عن آلية اعتماد Ca2+ عن الآليات المعتمدة على الأدينوزين ثلاثي فوسفات (ATP) الموجودة في أنظمة أكتين ميوسين ودينين/كينيسين توبولين.سبيروستوموم، هو جنس من الطلائعيات أحادية الخلية على نطاق ملليمتر والمعروفة بحركتها السريعة بشكل لا يصدق مثل الدوامة. فهي قادرة على القيام بعض أسرع حركة في العالم البيولوجي، بسبب تقلصها بسرعة فائقة. على الرغم من الكثير من الأبحاث، إلا أن الآلية الجزيئية وراء هذا النوع من تقلص الخلايا فائق السرعة كانت لغزا منذ فترة طويلة.وفي الآونة الأخيرة، كشفت مجموعة بحثية بقيادة البروفيسور مياو وي من معهد علم الأحياء المائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، عن هذا اللغز من خلال وصف الأساس الجزيئي وراء الانكماش فائق السرعة لسبيروستوموم.وفي هذه الدراسة، حصل الباحثون على جينوم عالي الجودة من سبيروستوموم باستخدام خط أنابيب تجميع الجينوم الذي أنشأوه سابقا. ووجدوا أن الهيكل الانقباضي، وهو نظام ليفي مقلص يشبه الشبكة، يتكون من بروتينين عملاقين مرتبطين بـ Ca2 وبروتينات ملزمة. باستخدام RNAi. تحققوا من صحة وظائف البروتينات العملاقة.وأشار الباحثون، إلى أن: "التصوير الدقيق يظهر أن النظام الليفي المتقلص الذي يشبه الشبكة يتزاوج مع الهيكل الخلوي للأنبوب الدقيق والميتوكوندريا والشبكة الإندوبلازمية ويتناسب بشكل جيد مع الحاجة البيولوجية والفيزيائية للانكماش فائق السرعة المتكرر وتمديد الخلية السبيروستوموم".وقال البروفيسور مياو: "في الواقع، يقدم بحثنا مرجعا قيما للتحقيق في الطلائعيات غير النموذجية، والتي تغطي جوانب من الجينوم إلى الدراسات الجزيئية".هذه الدراسة مهمة للغاية لفهم الآلية الجزيئية لانكماش الخلايا فائق السرعة وتوفر مخططا جيدا لمحاكاة الطبيعة وتصميم وبناء الآلات الدقيقة فائقة السرعة الانقباضية.

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