https://sputnikarabic.ae/20230501/قدرات-الطائرة-المسيرة-الصينية-سي-إتش---5-1076508705.html
قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
طورت الصين مسيرتها "سي إتش - 5" للتصدير إلى السوق العالمية وكانت بداية ظهورها في عام 2017. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T09:27+0000
2023-05-01T09:27+0000
2023-05-01T09:27+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/01/1076508395_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_aae015a941f2b7143dacc5a71dfb26c7.png
وتستخدم الطائرة المسيرة "سي إتش - 5"، المملكة العربية السعودية، التي تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/01/1076508395_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_083c6c646931574625fb8523ec8a01bd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
تابعنا عبر
طورت الصين مسيرتها "سي إتش - 5" للتصدير إلى السوق العالمية وكانت بداية ظهورها في عام 2017.
وتستخدم الطائرة المسيرة "سي إتش - 5"، المملكة العربية السعودية، التي تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.