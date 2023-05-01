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https://sputnikarabic.ae/20230501/قدرات-الطائرة-المسيرة-الصينية-سي-إتش---5-1076508705.html
قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
طورت الصين مسيرتها "سي إتش - 5" للتصدير إلى السوق العالمية وكانت بداية ظهورها في عام 2017. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T09:27+0000
2023-05-01T09:27+0000
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وتستخدم الطائرة المسيرة "سي إتش - 5"، المملكة العربية السعودية، التي تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"

09:27 GMT 01.05.2023
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طورت الصين مسيرتها "سي إتش - 5" للتصدير إلى السوق العالمية وكانت بداية ظهورها في عام 2017.
وتستخدم الطائرة المسيرة "سي إتش - 5"، المملكة العربية السعودية، التي تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.
قدرات الطائرة المسيرة الصينية سي إتش - 5 - سبوتنيك عربي
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