https://sputnikarabic.ae/20230501/كوريا-الشمالية-الولايات-المتحدة-تريد-تحويل-كوريا-الجنوبية-إلى-موقع-نووي-1076503320.html
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تريد تحويل كوريا الجنوبية إلى موقع نووي
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تريد تحويل كوريا الجنوبية إلى موقع نووي
تتوقع واشنطن تحويل كوريا الجنوبية إلى موقعها النووي في الشرق الأقصى، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T05:32+0000
2023-05-01T05:32+0000
2023-05-01T05:32+0000
العالم
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وأشار كاتب المنشور تشوي خون إلى أن "نيتها [الولايات المتحدة] هي إيجاد "ذريعة مشروعة" لنشر الأصول الاستراتيجية الضخمة دون عوائق في المستقبل من خلال إضفاء الشرعية على نشر غواصة نووية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية".وقال إن هذه الخطوة توضح رغبة السلطات الأمريكية في الهيمنة على العالم. ومع ذلك، لفت تشوي الانتباه، إلى أنه لا يجب على الولايات المتحدة أن تعتقد أن التلاعب بالمصطلحات يخفي الطبيعة الإمبريالية لسياساتها.بالإضافة إلى ذلك، اختلف المحلل مع الموقف القائل بأن نقل الغواصة الأمريكية إلى كوريا الجنوبية لن ينتهك الإعلان الخاص بوضع شبه الجزيرة الكورية كدولة خالية من الأسلحة النووية. واتهم واشنطن وسيئول بـ "التدمير المنهجي لنظام حظر الانتشار النووي" وتقويض الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.في اليوم السابق، وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية زيارة رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول للولايات المتحدة بأنها استفزاز وبادرة عدائية ضد بيونغ يانغ.
https://sputnikarabic.ae/20230430/كوريا-الشمالية-إعلان-واشنطن-مؤامرة-حرب-نووية-خطيرة-تتستر-بلافتة-الأمن-1076478571.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تريد تحويل كوريا الجنوبية إلى موقع نووي
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تتوقع واشنطن تحويل كوريا الجنوبية إلى موقعها النووي في الشرق الأقصى، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأشار كاتب المنشور تشوي خون إلى أن "نيتها [الولايات المتحدة] هي إيجاد "ذريعة مشروعة" لنشر الأصول الاستراتيجية الضخمة دون عوائق في المستقبل من خلال إضفاء الشرعية على نشر غواصة نووية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية".
وقال إن هذه الخطوة توضح رغبة السلطات الأمريكية في الهيمنة على العالم. ومع ذلك، لفت تشوي الانتباه، إلى أنه لا يجب على الولايات المتحدة أن تعتقد أن التلاعب بالمصطلحات يخفي الطبيعة الإمبريالية لسياساتها.
بالإضافة إلى ذلك، اختلف المحلل مع الموقف القائل بأن نقل الغواصة الأمريكية إلى كوريا الجنوبية لن ينتهك الإعلان الخاص بوضع شبه الجزيرة الكورية كدولة خالية من الأسلحة النووية. واتهم واشنطن وسيئول بـ "التدمير المنهجي لنظام حظر الانتشار النووي
" وتقويض الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في اليوم السابق، وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية زيارة رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول للولايات المتحدة بأنها استفزاز وبادرة عدائية ضد بيونغ يانغ.