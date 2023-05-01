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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/كيف-تجري-عملية-إزالة-الألغام-من-الحقول-في-منطقة-العمليات-الخاصة؟-فيديو-1076504854.html
كيف تجري عملية إزالة الألغام من الحقول في منطقة العمليات الخاصة؟... فيديو
كيف تجري عملية إزالة الألغام من الحقول في منطقة العمليات الخاصة؟... فيديو
عرضت وزارة الدفاع لقطات لجنود من وحدات الهندسة وخبراء المتفجرات من مجموعة القوات "الغربية" في منطقة العمليات الخاصة أثناء تطهير الأراضي من الألغام. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T06:36+0000
2023-05-01T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو جنودًا يلتقطون ذخائرًا غير منفجرة ويضعونها بعناية في حفرة عميقة تم حفرها مسبقًا. بعد ذلك، يضع خبراء المتفجرات قنابل تي إن تي بين الإمدادات ويدمرونها من مسافة آمنة.يتم تدمير بعض القذائف التي تم العثور عليها على الفور. يعمل الجنود على مسافة آمنة من بعضهم البعض.قال خبير المتفجرات المقب بـ "الفرنسي": "بعد تفاعل جهاز الكشف عن الألغام مع المعدن، والذي قد يشير إلى وجود لغم أو مقذوف، يتم استدعاء أحد كبار الخبراء لإجراء فحص أكثر تفصيلاً للمنطقة". وفقا له، في بعض الأحيان على الجيش أن يعمل تحت النيران.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

كيف تجري عملية إزالة الألغام من الحقول في منطقة العمليات الخاصة؟... فيديو

06:36 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمتخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
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عرضت وزارة الدفاع لقطات لجنود من وحدات الهندسة وخبراء المتفجرات من مجموعة القوات "الغربية" في منطقة العمليات الخاصة أثناء تطهير الأراضي من الألغام.
يُظهر الفيديو جنودًا يلتقطون ذخائرًا غير منفجرة ويضعونها بعناية في حفرة عميقة تم حفرها مسبقًا. بعد ذلك، يضع خبراء المتفجرات قنابل تي إن تي بين الإمدادات ويدمرونها من مسافة آمنة.
يتم تدمير بعض القذائف التي تم العثور عليها على الفور. يعمل الجنود على مسافة آمنة من بعضهم البعض.
قال خبير المتفجرات المقب بـ "الفرنسي": "بعد تفاعل جهاز الكشف عن الألغام مع المعدن، والذي قد يشير إلى وجود لغم أو مقذوف، يتم استدعاء أحد كبار الخبراء لإجراء فحص أكثر تفصيلاً للمنطقة". وفقا له، في بعض الأحيان على الجيش أن يعمل تحت النيران.
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