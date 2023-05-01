https://sputnikarabic.ae/20230501/كيف-تجري-عملية-إزالة-الألغام-من-الحقول-في-منطقة-العمليات-الخاصة؟-فيديو-1076504854.html
كيف تجري عملية إزالة الألغام من الحقول في منطقة العمليات الخاصة؟... فيديو
كيف تجري عملية إزالة الألغام من الحقول في منطقة العمليات الخاصة؟... فيديو
عرضت وزارة الدفاع لقطات لجنود من وحدات الهندسة وخبراء المتفجرات من مجموعة القوات "الغربية" في منطقة العمليات الخاصة أثناء تطهير الأراضي من الألغام. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T06:36+0000
2023-05-01T06:36+0000
2023-05-01T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو جنودًا يلتقطون ذخائرًا غير منفجرة ويضعونها بعناية في حفرة عميقة تم حفرها مسبقًا. بعد ذلك، يضع خبراء المتفجرات قنابل تي إن تي بين الإمدادات ويدمرونها من مسافة آمنة.يتم تدمير بعض القذائف التي تم العثور عليها على الفور. يعمل الجنود على مسافة آمنة من بعضهم البعض.قال خبير المتفجرات المقب بـ "الفرنسي": "بعد تفاعل جهاز الكشف عن الألغام مع المعدن، والذي قد يشير إلى وجود لغم أو مقذوف، يتم استدعاء أحد كبار الخبراء لإجراء فحص أكثر تفصيلاً للمنطقة". وفقا له، في بعض الأحيان على الجيش أن يعمل تحت النيران.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
كيف تجري عملية إزالة الألغام من الحقول في منطقة العمليات الخاصة؟... فيديو
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عرضت وزارة الدفاع لقطات لجنود من وحدات الهندسة وخبراء المتفجرات من مجموعة القوات "الغربية" في منطقة العمليات الخاصة أثناء تطهير الأراضي من الألغام.
يُظهر الفيديو جنودًا يلتقطون ذخائرًا غير منفجرة ويضعونها بعناية في حفرة عميقة تم حفرها مسبقًا. بعد ذلك، يضع خبراء المتفجرات قنابل تي إن تي بين الإمدادات ويدمرونها من مسافة آمنة.
يتم تدمير بعض القذائف التي تم العثور عليها على الفور. يعمل الجنود على مسافة آمنة من بعضهم البعض.
قال خبير المتفجرات المقب بـ "الفرنسي": "بعد تفاعل جهاز الكشف عن الألغام مع المعدن، والذي قد يشير إلى وجود لغم أو مقذوف، يتم استدعاء أحد كبار الخبراء لإجراء فحص أكثر تفصيلاً للمنطقة". وفقا له، في بعض الأحيان على الجيش أن يعمل تحت النيران.