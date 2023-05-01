https://sputnikarabic.ae/20230501/لبنان-بدء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-التركية-1076510524.html
لبنان.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
لبنان.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
انطلقت صباح اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في لبنان، بمقر سفارة أنقرة لدى بيروت. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T09:46+0000
2023-05-01T09:46+0000
2023-05-01T09:46+0000
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وبدأ المغتربون الأتراك في لبنان الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وفق وكالة الأناضول التركية.وبإمكان الناخبين الأتراك في لبنان والبالغ عددهم 8336 الإدلاء بأصواتهم حتى السابع من شهر مايو/آيار الجاري.وقال سفير أنقرة في بيروت علي باريش أولوسوي: "عدد الناخبين المسجلين في لبنان تجاوز الثمانية آلاف، وجهزنا كافة التفاصيل التقنية واللوجستية لتسيير العملية الانتخابية بسلام في السفارة ببيروت".ومنذ 27 أبريل/نيسان المنصرم بدأ 3.4 مليون تركي في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما يتوجه الناخبون داخل تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري لاختيار مرشحيهم.وينافس الرئيس أردوغان (69 عاما) في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو (74 عاما)، وهو مرشح تحالف مكون من 6 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كال أتاتورك.وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014 ورئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.
https://sputnikarabic.ae/20230427/انطلاق-الانتخابات-التركية-في-الخارج-1076350529.html
https://sputnikarabic.ae/20230427/استطلاعات-أردوغان-يتفوق-على-كيليجدار-أوغلو-في-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1076383391.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
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انطلقت صباح اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في لبنان، بمقر سفارة أنقرة لدى بيروت.
وبدأ المغتربون الأتراك
في لبنان الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وفق وكالة الأناضول التركية.
وبإمكان الناخبين الأتراك في لبنان والبالغ عددهم 8336 الإدلاء بأصواتهم حتى السابع من شهر مايو/آيار الجاري.
وقال سفير أنقرة في بيروت علي باريش أولوسوي: "عدد الناخبين المسجلين في لبنان تجاوز الثمانية آلاف، وجهزنا كافة التفاصيل التقنية واللوجستية لتسيير العملية الانتخابية بسلام في السفارة ببيروت".
ومنذ 27 أبريل/نيسان المنصرم بدأ 3.4 مليون تركي في الخارج
عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما يتوجه الناخبون داخل تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري لاختيار مرشحيهم.
وينافس الرئيس أردوغان (69 عاما) في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو (74 عاما)، وهو مرشح تحالف مكون من 6 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كال أتاتورك.
وأردوغان
هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014 ورئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.