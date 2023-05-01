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https://sputnikarabic.ae/20230501/لعيد-العمال-في-باريس-وجه-آخر-اشتباكات-عنيفة-بين-المحتجين-وقوات-الأمن-فيديو--1076523550.html
لعيد العمال في باريس وجه آخر.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.. فيديو
لعيد العمال في باريس وجه آخر.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.. فيديو
أفاد مراسل "سبوتنبك"، بأن مظاهرة غير مسبوقة واسعة النطاق بمناسبة عيد العمال بدأت في باريس، شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T14:11+0000
2023-05-01T14:45+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وأشار المراسل إلى أن موكب النقابات العمالية بدأ من ميدان الجمهورية، وستكون نقطة نهاية الطريق هي ساحة الأمة.ودعت النقابات العمالية في فرنسا إلى جعل، يوم 1 مايو/ أيار يوما للاحتجاج الشعبي غير المسبوق ضد إصلاح نظام التقاعد والعدالة الاجتماعية.واندلعت اشتباكات، في 21 آذار/ مارس الماضي، بين المحتجين الرافضين لتمرير قانون التقاعد والشرطة الفرنسية في العاصمة باريس.وتسبب قانون التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين، وتنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية، وحدوث اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

لعيد العمال في باريس وجه آخر.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.. فيديو

14:11 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 14:45 GMT 01.05.2023)
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMISمئات الأشخاص يتظاهرون في باريس احتجاجا على مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، 14 نيسان/ أبريل 2023
مئات الأشخاص يتظاهرون في باريس احتجاجا على مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، 14 نيسان/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
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أفاد مراسل "سبوتنبك"، بأن مظاهرة غير مسبوقة واسعة النطاق بمناسبة عيد العمال بدأت في باريس، شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين.
وأشار المراسل إلى أن موكب النقابات العمالية بدأ من ميدان الجمهورية، وستكون نقطة نهاية الطريق هي ساحة الأمة.

وبيّن المراسل أن المتظاهرين يغنون أغنية "السترات الصفراء": "نحن هنا، نحن هنا، حتى لو لم يكن ماكرون يريد ذلك!" وأيضا يهتفون "لا معاش عند 64، أعط معاشا عند 60"، "إضراب، منع، احتجاج".

ودعت النقابات العمالية في فرنسا إلى جعل، يوم 1 مايو/ أيار يوما للاحتجاج الشعبي غير المسبوق ضد إصلاح نظام التقاعد والعدالة الاجتماعية.

وقال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، لوران بيرغر، إن مظاهرات هذا العام ستكون "الأكبر مقارنة بالسنوات الـ30 إلى الـ40 الماضية، ويمكن أن يصل عدد الأشخاص المشاركين لنحو 1.5 مليون شخص.

واندلعت اشتباكات، في 21 آذار/ مارس الماضي، بين المحتجين الرافضين لتمرير قانون التقاعد والشرطة الفرنسية في العاصمة باريس.
وتسبب قانون التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين، وتنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية، وحدوث اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
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