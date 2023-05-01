https://sputnikarabic.ae/20230501/ما-هي-أضخم-5-ميزانيات-دفاع-في-أفريقيا-1076530218.html
ما هي أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا؟
ما هي أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا؟
يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023 بنحو 25 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشا يتم تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشا في العالم. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T15:53+0000
2023-05-01T15:53+0000
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لكن ترتيب حجم الإنفاق العسكري للجيوش الأفريقية يشير إلى أن تصنيف أضخم ميزانيات الدفاع يختلف عن تصنيف الجيوش بصورة عامة، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.فبينما تمتلك مصر المرتبة الأولى من حيث تصنيف قوة الجيوش، فإن الجزائر تمتلك أضخم ميزانية دفاع في أفريقيا.وفيما يلي ترتيب أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا:وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، إلى أن أقوى 5 جيوش في أفريقيا هي:ورغم أن الجيش الإثيوبي يصنف في المرتبة الـ5 أفريقيا من حيث حجم القوة العسكرية، إلا أن إنفاقه الدفاعي لا يتجاوز 538 مليون دولار، وهو ما يجعله خارج قائمة أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230501/بعد-تنفيذ-تمرين-بالذخيرة-الحية-ما-هي-قدرات-القوات-البرية-الجزائرية-1076522696.html
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رصد عسكري, الجزائر, مصر, أخبار إثيوبيا, جنوب أفريقيا, أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, الجزائر, مصر, أخبار إثيوبيا, جنوب أفريقيا, أخبار الشرق الأوسط
ما هي أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا؟
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يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023 بنحو 25 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشا يتم تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشا في العالم.
لكن ترتيب حجم الإنفاق العسكري للجيوش الأفريقية يشير إلى أن تصنيف أضخم ميزانيات الدفاع يختلف عن تصنيف الجيوش بصورة عامة، بحسب موقع
"غلوبال فاير بور" الأمريكي.
فبينما تمتلك مصر المرتبة الأولى من حيث تصنيف قوة الجيوش، فإن الجزائر تمتلك أضخم ميزانية دفاع في أفريقيا.
وفيما يلي ترتيب أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا:
الجزائر
: يقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 9.9 مليار وتحتل المرتبة الأولى أفريقيا والمرتبة الـ 24 عالميا.
مصر: يقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 4.3 مليار دولار وتحتل المرتبة الثانية أفريقيا والمرتبة رقم 46 عالميا.
ليبيا: يقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 3.5 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 3 أفريقيا والمرتبة رقم 51 عالميا.
نيجيريا: يقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 3.4 مليار دولار وتحتل المرتبة الرابعة أفريقيا والمرتبة رقم 52 عالميا.
جنوب أفريقيا: يقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 2.8 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 5 أفريقيا والمرتبة رقم 59 عالميا.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، إلى أن أقوى 5 جيوش في أفريقيا هي:
مصر
: الأولى أفريقيا ورقم 14 عالميا.
الجزائر: الثانية أفريقيا ورقم 26 عالميا.
جنوب أفريقيا: الثالثة أفريقيا ورقم 33 عالميا.
نيجيريا: الرابعة أفريقيا ورقم 36 عالميا.
إثيوبيا: الخامسة أفريقيا ورقم 49 عالميا.
ورغم أن الجيش الإثيوبي يصنف في المرتبة الـ5 أفريقيا من حيث حجم القوة العسكرية
، إلا أن إنفاقه الدفاعي لا يتجاوز 538 مليون دولار، وهو ما يجعله خارج قائمة أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا.