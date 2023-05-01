https://sputnikarabic.ae/20230501/مجلس-السيادة-رئيس-الاتحاد-الأفريقي-يتصل-بالبرهان-ويطلق-مبادرة-للتهدئة-في-السودان-1076524972.html

مجلس السيادة: رئيس الاتحاد الأفريقي يتصل بالبرهان ويطلق مبادرة للتهدئة في السودان

مجلس السيادة: رئيس الاتحاد الأفريقي يتصل بالبرهان ويطلق مبادرة للتهدئة في السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T14:28+0000

2023-05-01T14:28+0000

2023-05-01T14:28+0000

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وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له، إنه تم "تم بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في السودان وجهود الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل للأزمة التي يمر بها السودان".ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي، وفقا للبيان إلى "ضرورة التهدئة ووقف التصعيد"، مبيناً أن "الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان"، معرباً عن أمله في "قبول الأطراف لهذه المبادرة".وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.وقال فولكر بيرتس، لوكالة "أسوشيتد برس" إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي