https://sputnikarabic.ae/20230501/مزيد-من-التقارب-العربي-السوري-في-اجتماع-عمان-ودمشق-تقترب-من-العودة-للجامعة-العربية-1076523115.html

مزيد من التقارب العربي السوري في اجتماع عمان.. ودمشق تقترب من العودة للجامعة العربية

مزيد من التقارب العربي السوري في اجتماع عمان.. ودمشق تقترب من العودة للجامعة العربية

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده اليوم، ويضم وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T13:55+0000

2023-05-01T13:55+0000

2023-05-01T13:55+0000

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مزيد من التقارب العربي السوري في اجتماع عمان.. ودمشق تقترب من العودة لجامعة الدول العربية مزيد من التقارب العربي السوري في اجتماع عمان.. ودمشق تقترب من العودة لجامعة الدول العربية

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الحالي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.وانعقد في 14 نيسان/ أبريل اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدّة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة، قبل نحو شهر من انعقاد القمّة العربيّة في السعوديّة.وعقب الاجتماع بأيام، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء الأزمة في سوريا قبل 12 عاما.وتعليقا على هذا الموضوع قال عضو مجلس الشعب السوري السابق، الدكتور إبراهيم زعرور: "بعد اجتماع جدة وبعد الزيارات المكوكية لوزير الخارجية السوري إلى السعودية والجزائر وتونس، وكذلك زيارة وزير الخارجية المصري إلى دمشق، وجملة الاتصالات في المنطقة وفي الإقليم والوضع الدولي، فإن كل هذه المعطيات تشير إلى أن الأمور تتجه بشكل إيجابي لخلق تكتل عربي سياسي واقتصادي وثقافي لمواجهة الكثير من الأحداث، وأن هناك تقدما في المسار السياسي السوري، مضيفا أن الدول العربية بحاجة لهذا التقارب من أجل المزيد من الاستقرار، معربا عن تفاؤله بما سيخرج عن اجتماع عمان.من جهته قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال الشلبي، إن: "الأردن دولة مجاورة لسوريا وبالتالي فقد عانى من تبعات الأزمة السورية مثل قضية اللاجئين، الأمر الذي يجعل هناك مصلحة وطنية في إيجاد حل سياسي دبلوماسي"، مضيفا أنه مع التحولات ووجود نظام عالمي بدأ يتشكل بعد الأزمة الأوكرانية، أصبح هناك دور عربي واضح وصريح لإنهاء عزلة سوريا، وأن الأردن يتابع ما قامت به السعودية، التي تؤدي دورا مهما في حشد القوة العربية لحل كل القضايا العالقة.وحول الموقف الأمريكي والغربي من حل الأزمة السورية، أوضح، الشلبي، أن الدور الأمريكي والغربي تراجع عالميا لصالح الصين وروسيا ولا أهمية للموقف الأمريكي.وأكد، الجفا، أن التفاهم الإيراني السعودي أسس لدور عربي حقيقي لإعادة التنسيق والتواصل مع سوريا، مضيفا أن التساؤل يبقى عن مستوى التمثيل السوري في قمة الرياض.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج " مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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