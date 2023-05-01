عربي
https://sputnikarabic.ae/20230501/مصرع-5-أشخاص-جراء-انفجار-في-مصنع-للكيماويات-في-الصين-فيديو-1076516849.html
مصرع 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للكيماويات في الصين... فيديو
مصرع 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للكيماويات في الصين... فيديو
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر عقب انفجار في مصنع للكيماويات في مدينة لياوتشنغ في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الإثنين. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T12:34+0000
2023-05-01T12:34+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073799935_0:270:3000:1958_1920x0_80_0_0_10e734c5e0ec9e3e32a45639e683606d.jpg
وقع الحادث صباح اليوم في منطقة إنتاج بيروكسيد الهيدروجين التابعة لمجموعة لوشي للمواد الكيميائية.ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين، كما أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة. تم إخماد الحريق في موقع الحادث، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073799935_322:0:2989:2000_1920x0_80_0_0_3a8562272b33a028d82c308274df9bf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مصرع 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للكيماويات في الصين... فيديو

12:34 GMT 01.05.2023
© AP Photo / J. David Akeصورة أرشيفية.. مصنع للمعادن في الولايات المتحدة الأمريكية
صورة أرشيفية.. مصنع للمعادن في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / J. David Ake
تابعنا عبرTelegram
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر عقب انفجار في مصنع للكيماويات في مدينة لياوتشنغ في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الإثنين.
وقع الحادث صباح اليوم في منطقة إنتاج بيروكسيد الهيدروجين التابعة لمجموعة لوشي للمواد الكيميائية.
ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين، كما أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة. تم إخماد الحريق في موقع الحادث، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала