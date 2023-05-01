https://sputnikarabic.ae/20230501/مصرع-5-أشخاص-جراء-انفجار-في-مصنع-للكيماويات-في-الصين-فيديو-1076516849.html
مصرع 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للكيماويات في الصين... فيديو
مصرع 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للكيماويات في الصين... فيديو
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر عقب انفجار في مصنع للكيماويات في مدينة لياوتشنغ في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الإثنين. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T12:34+0000
2023-05-01T12:34+0000
2023-05-01T12:34+0000
العالم
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وقع الحادث صباح اليوم في منطقة إنتاج بيروكسيد الهيدروجين التابعة لمجموعة لوشي للمواد الكيميائية.ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين، كما أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة. تم إخماد الحريق في موقع الحادث، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصرع 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للكيماويات في الصين... فيديو
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر عقب انفجار في مصنع للكيماويات في مدينة لياوتشنغ في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الإثنين.
وقع الحادث صباح اليوم في منطقة إنتاج بيروكسيد الهيدروجين التابعة لمجموعة لوشي للمواد الكيميائية.
ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين، كما أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة. تم إخماد الحريق في موقع الحادث، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.