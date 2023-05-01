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https://sputnikarabic.ae/20230501/مندوبة-سويسرا-لدى-الأمم-المتحدة-إعادة-تصدير-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-أمر-مستحيل-دون-تغيير-القانون-1076537424.html
مندوبة سويسرا لدى الأمم المتحدة: إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير القانون
مندوبة سويسرا لدى الأمم المتحدة: إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير القانون
أكدت المندوبة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال كريستين بيريسويل، أن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير التشريعات. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T19:02+0000
2023-05-01T19:02+0000
العالم
طلب مساعدات عسكرية
سويسرا
أخبار أوكرانيا
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وقالت المندوبة السويسرية في في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "نحن نقدم الكثير من المساعدات الإنسانية، ولدينا الكثير من اللاجئين من أوكرانيا. عندما يتعلق الأمر بإعادة تصدير الأسلحة، فالأمر لا يتعلق حتى بالحياد في الوقت الحالي. لدينا قانون بشأن تصدير الأسلحة والمواد العسكرية، ودون انتهاك هذا القانون، سيكون من المستحيل إعادة تصدير أسلحته".في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نفذت تقريبا كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين: "سترون حزما مستمرة من المساعدات القادمة منا قريبا جدا".وأضاف: "الولايات المتحدة قدمت تقريبا جميع المواد العسكرية التي طلبتها أوكرانيا.. لقد أنجزنا كل شيء تقريبا في تلك القائمة".يذكر أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، قال، أمس الأحد، إنه ناقش مع القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" كريستوفر كافولي، تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230501/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-نفذت-تقريبا-كل-طلب-للمساعدات-العسكرية-في-قائمة-أوكرانيا-1076536283.html
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العالم, طلب مساعدات عسكرية, سويسرا, أخبار أوكرانيا
العالم, طلب مساعدات عسكرية, سويسرا, أخبار أوكرانيا

مندوبة سويسرا لدى الأمم المتحدة: إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير القانون

19:02 GMT 01.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أكدت المندوبة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال كريستين بيريسويل، أن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير التشريعات.
وقالت المندوبة السويسرية في في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "نحن نقدم الكثير من المساعدات الإنسانية، ولدينا الكثير من اللاجئين من أوكرانيا. عندما يتعلق الأمر بإعادة تصدير الأسلحة، فالأمر لا يتعلق حتى بالحياد في الوقت الحالي. لدينا قانون بشأن تصدير الأسلحة والمواد العسكرية، ودون انتهاك هذا القانون، سيكون من المستحيل إعادة تصدير أسلحته".

وأضافت: "حتى يغير البرلمان هذا، فإن (الوضع) لن يتغير".

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نفذت تقريبا كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين: "سترون حزما مستمرة من المساعدات القادمة منا قريبا جدا".
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وأضاف: "الولايات المتحدة قدمت تقريبا جميع المواد العسكرية التي طلبتها أوكرانيا.. لقد أنجزنا كل شيء تقريبا في تلك القائمة".
يذكر أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، قال، أمس الأحد، إنه ناقش مع القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" كريستوفر كافولي، تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.
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