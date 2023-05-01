https://sputnikarabic.ae/20230501/موسيقي-وطبيب-جزائري-يغني-في-مهرجان-الطريق-إلى-يالطا-بالروسية-1076506098.html
موسيقي وطبيب جزائري يغني في "مهرجان الطريق إلى يالطا" بالروسية... فيديو
موسيقي وطبيب جزائري يغني في "مهرجان الطريق إلى يالطا" بالروسية... فيديو
وصل الطبيب والموسيقي الجزائري عماد الدين مدادي إلى روسيا، وذلك من أجل المشاركة في مهرجان الطريق إلى يالطا. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T07:42+0000
2023-05-01T07:42+0000
2023-05-01T08:06+0000
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ويشارك مدادي في المهرجان بأغنية روسية بعنوان "Soldiers, March" أو "أيها الجنود.. إلى الأمام"، وهي أغنية تحكي عن الجنود في الحرب العالمية الثانية.ومدادي، طبيب جزائري اكتشف حبه للموسيقي، وهو ما دفعه للتدرب في الجزائر، حيث ساعده في ذلك مدرسون من روسيا، وهو ما جعله يحب الموسيقى والثقافة الروسية، وهو العربي الوحيد الذي يشارك في مهرجان الموسيقى الدولي السنوي "الطريق إلى يالطا".وفي 2016 بدأ عماد الدين عمله الموسيقي وشارك في كورال الأوبرا الجزائرية والإذاعة الجزائرية، وبعض الحفلات.ويأمل مدادي أن يكمل عمله بين الطب والموسيقى ويجعل من حبه للموسيقى تأثيرا جيدا على عمله الطبي. ومهرجان "الطريق إلى يالطا" يبدأ في الثاني من مايو/ آيار المقبل.يشارك في المهرجان فنانون من دول مثل إيطاليا واليونان والمكسيك وألمانيا، ويعرج المهرجان على أفضل الأغاني عن الحرب الوطنية العظمى، وذلك لجذب الانتباه والاهتمام للموسيقى والثقافة الروسية، والترويج لأفضل أعمال الأغنية السوفييتية والروسية، وتعريف الجمهور الأجنبي بتقاليد الموسيقى والتاريخ الروسي.ويعمل المهرجان أيضا على إعطاء الصورة الحقيقية للجندي السوفييتي والروسي واستعادة الذاكرة التاريخية للدور الذي لعبه الشعب السوفييتي في النصر والجيش الأحمر لإنقاذ أوروبا والعالم بأسره من بطش الفاشية.
https://sputnikarabic.ae/20230429/مهرجان-الطريق-إلى-يالطا-بوابة-إلى-الثقافة-والتاريخ-الروسي-1076439733.html
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أخبار روسيا اليوم, الجزائر, أخبار العالم الآن, منوعات, ثقافة
أخبار روسيا اليوم, الجزائر, أخبار العالم الآن, منوعات, ثقافة
موسيقي وطبيب جزائري يغني في "مهرجان الطريق إلى يالطا" بالروسية... فيديو
07:42 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 01.05.2023) تابعنا عبر
وصل الطبيب والموسيقي الجزائري عماد الدين مدادي إلى روسيا، وذلك من أجل المشاركة في مهرجان الطريق إلى يالطا.
ويشارك مدادي في المهرجان بأغنية روسية بعنوان "Soldiers, March" أو "أيها الجنود.. إلى الأمام"، وهي أغنية تحكي عن الجنود في الحرب العالمية الثانية.
ومدادي، طبيب جزائري اكتشف حبه للموسيقي، وهو ما دفعه للتدرب في الجزائر، حيث ساعده في ذلك مدرسون من روسيا، وهو ما جعله يحب الموسيقى والثقافة الروسية، وهو العربي الوحيد الذي يشارك في مهرجان الموسيقى الدولي السنوي "الطريق إلى يالطا".
وفي 2016 بدأ عماد الدين عمله الموسيقي وشارك في كورال الأوبرا الجزائرية والإذاعة الجزائرية، وبعض الحفلات.
ويأمل مدادي أن يكمل عمله بين الطب والموسيقى ويجعل من حبه للموسيقى تأثيرا جيدا على عمله الطبي. ومهرجان "الطريق إلى يالطا" يبدأ في الثاني من مايو/ آيار المقبل.
يشارك في المهرجان فنانون
من دول مثل إيطاليا واليونان والمكسيك وألمانيا، ويعرج المهرجان على أفضل الأغاني عن الحرب الوطنية العظمى، وذلك لجذب الانتباه والاهتمام للموسيقى والثقافة الروسية، والترويج لأفضل أعمال الأغنية السوفييتية والروسية، وتعريف الجمهور الأجنبي بتقاليد الموسيقى والتاريخ الروسي.
ويعمل المهرجان أيضا على إعطاء الصورة الحقيقية للجندي السوفييتي والروسي واستعادة الذاكرة التاريخية للدور الذي لعبه الشعب السوفييتي في النصر والجيش الأحمر لإنقاذ أوروبا والعالم بأسره من بطش الفاشية.